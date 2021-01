La police de Swansea empêche quiconque de voyager pour des raisons non essentielles après que deux personnes de niveau 3 de Bristol ont été condamnées à une amende pour se rendre dans le sud du Pays de Galles ce week-end.

Le Pays de Galles vit sous les restrictions de niveau d’alerte 4 – l’équivalent du niveau 4 en Angleterre, ce qui signifie que les voyages ne sont autorisés qu’avec une excuse raisonnable telle que des responsabilités familiales ou du travail.

Le voyage n’est autorisé entre l’Angleterre et le Pays de Galles que pour le travail ou les études.

Malgré les règles, la police Dyfed-Powys a refusé mardi dernier plus de 300 véhicules de l’animé Pen y Fan, le plus haut sommet du sud du Pays de Galles, tandis que la police de Gwent passait le réveillon du Nouvel An à surveiller la circulation sur le pont Prince of Wales – qui relie le deux nations.

Aujourd’hui, la police du sud du Pays de Galles a des voitures de patrouille vérifiant les trajets le long de Mumbles Road à Blackpill – après avoir infligé plus d’une douzaine d’amendes aux visiteurs au cours du week-end.

Des voitures de patrouille de la police du sud du Pays de Galles sont à Swansea pour réprimer les gens en ignorant l’interdiction de tous les voyages, sauf ceux essentiels. Cela vient après que des centaines de personnes ont fait le voyage dans diverses régions du Pays de Galles pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Cela vient après que des officiers aient infligé une amende à des voyageurs de Bristol qui étaient arrivés à Three Cliffs Bay à Gower pour des vacances.

La division de Swansea de la police du sud du Pays de Galles a tweeté: « Veuillez vous rappeler que le Pays de Galles est actuellement une zone de niveau 4, veuillez ne voyager que si nécessaire. »

Au cours du week-end, les agents ont infligé 14 amendes et avertissements aux personnes arrêtées en voyage sans nécessité, selon @SWPSwansea.

Les visiteurs d’Angleterre ont été avertis à plusieurs reprises de ne pas se rendre au Pays de Galles, qui a été Verrouillage national de niveau 4 depuis le 20 décembre, avec des restrictions également renforcées pour le jour de Noël.

La police de Swansea a infligé plus d’une douzaine d’amendes à des visiteurs, dont deux de Bristol, arrivés dans le sud du Pays de Galles ce week-end.

La police de Gwent a installé des voitures de patrouille sur le pont Prince of Wales le soir du Nouvel An, alors qu’elle avertissait les automobilistes: « Ne partez pas ou n’entrez pas au Pays de Galles sans raison valable. Respectez les règles ‘

Deux personnes de Tier 3 Bristol ont été condamnées à une amende pour avoir voyagé dans le sud du Pays de Galles ce week-end

Les règles stipulent que les gens ne doivent pas visiter d’autres ménages ni rencontrer d’autres personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.

Les voyages ne sont autorisés qu’à des fins essentielles, telles que le travail et les responsabilités familiales. Les voyages internationaux sont également interdits.

Les gens sont toujours autorisés à sortir de chez eux pour faire de l’exercice, pendant des heures et des périodes illimitées chaque jour, et l’exercice devrait commencer et se terminer chez vous.

Des centaines de personnes sont descendues sur les Brecon Beacons au début de la semaine dernière, ce qui a incité les patrouilles à se déplacer à travers le pays.

L’inspecteur Andrew Williams, de l’équipe des opérations spécialisées (RPU) de la police Dyfed-Powys, a déclaré: « Des avis de pénalité fixe ont été et seront émis pour les violations flagrantes où l’engagement échoue.

« Mais la grande majorité des gens écoutent les conseils et lorsqu’ils se présentent et voient des véhicules RPU sur le site, ils font demi-tour et rentrent chez eux – ce qui est l’objectif de nos patrouilles à haute visibilité. »

Les chiffres officiels montrent qu’il y avait eu 54990 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, en hausse de 80% par rapport au chiffre de 30501 cas de la semaine dernière, tandis que le nombre de décès avait augmenté de 43% par rapport à dimanche dernier à 454

La police a intensifié les patrouilles à travers le Pays de Galles pour s’assurer que les automobilistes ne voyagent que pour des raisons essentielles, après que des centaines de véhicules sont arrivés à Pen Y Fan pour voir les Brecon Beacons la semaine dernière

Le mois dernier, le Pays de Galles a été plongé dans des restrictions de niveau d’alerte 4, ce qui signifie que voyager n’est autorisé qu’avec une excuse raisonnable

Ailleurs en Écosse, plus de 150 personnes sont descendues samedi sur la montagne Cairngorm – malgré la fermeture de la station de ski depuis la veille de Noël.

Les habitants pensent que des gens de tout le Royaume-Uni se rendaient à la station, alors que l’Écosse continentale vivait sous les règles de verrouillage.

Le conseiller local Bill Lobban a déclaré: « Le conseil de ne pas voyager signifie simplement cela, cela ne signifie pas que vous devriez conduire à l’autre bout du pays juste pour visiter Glenmore ou ailleurs.

«Il y a beaucoup d’endroits où vous pouvez faire de l’exercice sans monter dans votre voiture.