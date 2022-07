La police de Sudbury exhorte le public à ne pas «prendre les choses en main» après un incident raciste capturé sur vidéo

La police du Grand Sudbury demande au public de s’abstenir de prendre les choses en main dans le cadre d’une enquête sur une altercation dans une station-service de la ville du nord de l’Ontario qui a été filmée.

L’incident, sur lequel la police enquête comme étant raciste, s’est produit samedi vers 22 h 30 HE à la station-service Pioneer sur le boulevard Lasalle.

Dans la vidéo, Tamba Baba, 18 ans, s’interpose entre un client en colère qui semble crier après un commis de dépanneur. Baba demande au client “d’être un peu plus gentil” avec le vendeur.

Le client non identifié se retourne alors contre Baba, lançant une série de termes racistes à la jeune femme noire.

L’altercation s’est poursuivie dans le parking, le client et Baba semblant se tenir face à face avant le départ du client.

Baba, qui est née au Tchad et a grandi à Sudbury et à Montréal, a déclaré qu’elle “trembleait” avant même de commencer à enregistrer l’incident sur son téléphone portable.

L’incident circulant sur les réseaux sociaux a eu lieu à la station-service Pioneer sur le boulevard Lasalle, a indiqué la police de Sudbury. (Aya Dufour/Radio Canada)

“J’avais vraiment peur de dire quelque chose parce que ça pourrait aller très mal, ça pourrait aller si vite au sud”, a déclaré Baba. “Je tremblais intérieurement, mais je savais que c’était la bonne chose à faire.

“Je me sentais tellement en colère que j’ai même dû dire quelque chose pour commencer, parce que je ne comprends pas pourquoi les travailleurs ordinaires doivent faire face à des clients impolis comme ça.”

Baba, un récent diplômé du secondaire, travaille également dans un commerce de détail et traite quotidiennement avec les clients.

Elle a dit qu’elle avait entendu des histoires d’horreur de la part de collègues au sujet de clients en colère et qu’elle en avait même traité quelques-unes elle-même, mais le niveau de colère dirigé contre le commis était trop fort pour qu’elle puisse en être témoin.

“Je ne tolère pas cela parce que tout le monde mérite d’être traité avec respect”, a déclaré Baba.

La police du Grand Sudbury a répondu aux inquiétudes du public concernant l’incident, mais a exhorté les gens à ne pas “prendre les choses en main”.

Nous apprécions l’inquiétude du public concernant l’incident qui s’est produit dans un dépanneur au cours de la fin de semaine ; cependant, il s’agit d’une enquête policière en cours. N’essayez pas de prendre les choses en main. #Sudbury pic.twitter.com/y0xLZRP99S —@Police de Sudbury

La police tente toujours d’identifier le client dans la vidéo.

Cela le montre tournant son attention vers Baba lorsqu’elle a tenté d’intervenir.

“Qu’est-ce qu’un homme blanc en colère va faire? Il va juste utiliser le mot N contre moi”, a déclaré Baba. “Tu ne me connais pas. Je n’ai pas de problèmes avec les gens. Je ne suis pas impoli avec les gens. Je ne suis pas impoli avec mes amis. Donc je sais qu’il n’est pas fou du genre de personne que je suis. Il est juste fou du fait que je sois intervenu.”

Baba a dit que c’était juste la deuxième fois de sa vie qu’on lui faisait référence en utilisant ce mot.

“Je suis vraiment à l’aise à Sudbury”, a-t-elle déclaré. “Cette ville ne me donne pas l’impression que je ne mérite pas d’être ici. En tant que Noir, on peut parfois se sentir comme ça, surtout quand c’est une ville à prédominance blanche.

“Mais je n’ai jamais eu l’impression d’être différente de quelqu’un d’autre simplement parce que j’étais noire”, a-t-elle déclaré. “Même à l’école, mes amis m’ont toujours inclus dans tout. En grandissant, je n’ai jamais été confronté au racisme. J’ai l’impression d’avoir toujours été traité avec respect.”

Dans un communiqué, Black Lives Matter Sudbury a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait d’un incident isolé.

“Alors que Sudbury tente de se targuer d’être une communauté inclusive, sûre et amicale, la population BIPOC (noire, autochtone et de couleur) et en particulier les membres de la communauté noire continuent de faire face à des attaques de cette nature régulièrement et sans hésitation”, a déclaré le groupe. publié sur son Instagram.

Le groupe a déclaré qu’il contestait également la manière dont la police avait traité l’affaire.

“Les services de police ont été contactés et aucun progrès n’a été fait”, indique le communiqué. “Nous restons fermes sur notre position selon laquelle la police ne vise pas à servir ou à protéger la communauté noire. Même lorsque les incidents dégénèrent en violence – et en particulier lorsque les incidents dégénèrent en violence – la police ne recherche ni ne protège les corps noirs. C’est Ce n’est pas nouveau pour nous, et nous ne saurions trop insister sur l’importance des soins communautaires et de la sécurité mutuelle. »

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole de la police du Grand Sudbury a déclaré que l’affaire avait été confiée à un enquêteur spécialement formé aux crimes haineux et aux incidents motivés par la haine pour s’assurer qu’une enquête approfondie était menée.

« Le Service de police du Grand Sudbury prend très au sérieux les signalements de crimes motivés par la haine et d’incidents motivés par la haine et nous reconnaissons l’impact et la douleur ressentis par les membres de la communauté lorsqu’il y a des preuves de haine », indique le communiqué.

“Nous voulons vous assurer que nous nous engageons à enquêter de manière approfondie sur ces situations.”