La police de St. Charles s’installera sur les toits de Dunkin la semaine prochaine pour amasser des fonds pour les Olympiques spéciaux – Shaw Local

ST. CHARLES – Ne soyez pas surpris de voir des agents de police de St. Charles stationnés sur les toits de deux emplacements de St. Charles Dunkin le vendredi 19 août.

Ils seront perchés sur les toits du 1711 W. Main St. et du 1566 E. Main St. pour la collecte de fonds annuelle «Cop on a Rooftop» au profit de Special Olympics Illinois.

Selon un communiqué de presse de la ville de St. Charles, toute personne qui visite les sites de St. Charles Dunkin ‘de 5 h à midi et fait un don à la collecte de fonds recevra un coupon pour un beignet gratuit.

Les donateurs donnant 10 $ ou plus recevront un coupon pour un café gratuit et une tasse de voyage pour la course au flambeau des forces de l’ordre, jusqu’à épuisement des stocks. Il y aura également des billets de tombola et de la marchandise Special Olympics à vendre.

Pour plus d’informations, contactez le service de police de St. Charles au 630-377-4435 ou visitez le site Web de Special Olympics Illinois à www.soill.org.