La police de St. Charles publie plus de détails sur l’enlèvement et le détournement de voiture présumés d’une femme – Shaw Local

ST. CHARLES – De nouveaux détails concernant un enlèvement aggravé présumé le 19 juillet qui ont été publiés dans un rapport de police de St. Charles racontent une histoire poignante de violence et de terreur.

Le rapport de police a été publié à la suite d’une demande de la Freedom of Information Act.

Shawn G. Strahota, 39 ans, répertorié comme vivant à Saint-Charles, Genève et Yorkville dans divers rapports de police, est actuellement détenu à la prison du comté de Kane sous caution de 120 000 $ pour 20 crimes dans trois plaintes. Les accusations de crime comprennent également l’enlèvement, le détournement de voiture, l’étranglement de la victime en lui couvrant la bouche et le nez afin qu’elle ne puisse pas respirer et qu’il l’ait battue, selon les archives.

Strahota doit comparaître devant le tribunal pour une audience de statut vendredi sur les trois affaires, selon les archives judiciaires.

Un message vocal laissé au défenseur public de Strahota demandant un commentaire n’a pas été renvoyé.

Strahota a été arrêté à Utica peu après 14 heures le 19 juillet pour avoir franchi un panneau d’arrêt alors qu’il conduisait la Jeep de la victime, selon un rapport de la police d’Utica. La femme dans la Jeep a déclaré à la police que Strahota l’avait kidnappée, selon le rapport.

Mais la façon dont ils se sont retrouvés à Utica a commencé au Geneva Motel, 100 S. Tyler Road après 9h30 ce jour-là avec un rapport anonyme à la police selon lequel Strahota aurait battu la femme, selon le rapport de police de St. Charles récemment publié.

“Une femme qui crie”

La police est entrée dans la chambre de Strahota pour vérifier le bien-être de la femme et l’a trouvé dormant seul dans le lit du motel, selon le rapport.

Ils l’ont réveillé et Strahota a déclaré qu’il n’avait pas d’adresse permanente, mais qu’il était avec la victime depuis trois jours “alors qu’ils essayaient de commencer une nouvelle vie ensemble”, indique le rapport.

Strahota ne savait pas où se trouvait la victime. La police a appelé le téléphone de son amie sans succès, sa mère n’avait pas eu de nouvelles d’elle et son ex-mari non plus, selon le rapport.

La police a trouvé sa Jeep Wrangler blanche dans le parking, selon le rapport, et ils ont quitté le Geneva Motel à 10 h 17. Puis 12 minutes plus tard, la police a été appelée au Super 8 Motel, 1520 E. Main St., St. Charles, “pour une femme qui hurle qui a été forcée de monter dans une Jeep blanche”, indique le rapport.

Un témoin a déclaré à la police qu’elle était de bons amis avec eux deux et que la victime l’avait appelée pour lui dire que Strahota l’avait battue; l’ami l’a invitée à venir au Super 8 et à rester avec elle, indique le rapport.

“Tout le visage de la victime était enflé et elle avait une large entaille sur le front”, a déclaré le témoin à la police, selon le rapport. La victime lui a dit que « Shawn a causé les blessures ».

Le témoin a dit à la police qu’ils étaient dehors pour fumer et Strahota a pris la victime sur son épaule et l’a accompagnée jusqu’à la Jeep blanche, où elle “lui donnait des coups de pied dans les bras et les jambes et criait à Shawn de la laisser partir”, selon le rapport. .

Le témoin a tenté d’éloigner son amie de Strahota, mais il l’a poussée et a mis la victime dans le véhicule. Le témoin a de nouveau tenté d’aider son amie et de la sortir de la Jeep, mais Strahota “l’a poussée au sol et s’est enfuie dans la Jeep”, indique le rapport.

“Une nouvelle vie ensemble”

Alors que l’ami parlait à la police, le téléphone de Strahota a appelé l’ami via Facebook Messenger sur une ligne ouverte où la police pouvait entendre ce qu’il disait, selon le rapport.

Strahota a déclaré qu’il se suiciderait, qu’il n’aurait pas dû leur procurer de la drogue la nuit précédente et qu’ils auraient dû rester sobres, selon le rapport.

La police a entendu la victime déclarer que Strahota l’avait battue, selon le rapport.

“Shawn a commencé à s’excuser et a dit qu’ils étaient censés commencer une nouvelle vie ensemble”, puis l’appel a pris fin, indique le rapport.

La police a appelé la victime sur son téléphone portable et elle avait l’air désemparée. Strahota a accepté de la ramener à l’hôtel, puis l’appel a pris fin, mais ils ne sont pas revenus, selon le rapport.

La vidéo de surveillance du Super 8 montrait Strahota portant la victime sur son épaule pendant qu’elle donnait des coups de pied, selon le rapport.

“Du sang sur son visage”

La police a envoyé des avis aux autres services de police pour qu’ils surveillent la Jeep blanche. Ils ont déposé des formulaires pour faire suivre le téléphone portable de Strahota. Les pings des tours de téléphonie cellulaire ont montré que la Jeep s’était rendue à Plainfield, Ottawa puis Utica, selon le rapport.

Bien que le rapport indique que la police de St. Charles était en contact avec le chef de la police de North Utica, Rodney Damron est en fait le chef d’Utica. Et c’est Damron qui a arrêté la Jeep blanche pour l’arrêt de la circulation, selon les rapports de police de St. Charles et d’Utica.

La femme dans la voiture “avait du sang sur tout le visage et elle criait qu’elle avait été kidnappée”, selon le rapport, que Damron avait dit à la police de St. Charles. La femme a été emmenée dans un hôpital local et Damron a déclaré qu’il retiendrait Strahota pour des frais de circulation jusqu’à ce qu’ils puissent venir le chercher, selon le rapport.

Lorsque la police de St. Charles est arrivée pour parler à la victime dans un hôpital au Pérou, ils ont noté qu’elle avait “de nombreuses égratignures, coupures et bosses”, indique le rapport.

La victime a déclaré à la police qu’elle avait loué une chambre au Geneva Motel avec Strahota et l’a décrit comme son “petit ami intermittent depuis environ l’année dernière”, indique le rapport. Elle était la même victime d’une précédente accusation en instance contre lui depuis le 6 avril, ainsi que d’une ordonnance de protection lui ordonnant de rester à l’écart d’elle et de son immeuble, selon les archives.

Ils ont tous les deux fumé du crack et Strahota est devenue paranoïaque et “elle avait l’impression d’être piégée dans la chambre d’hôtel et qu’elle n’était pas autorisée à partir”, indique le rapport.

À un moment donné, elle a dit à la police que Strahota lui avait lancé un briquet à la tête, lui faisant une coupure au front, puis avait versé de la vodka sur sa tête, ce qui avait brûlé la coupure, selon le rapport.

Elle s’est mise à crier parce qu'”elle pensait que Strahota allait la tuer”. Mais ensuite, il s’est endormi et elle est sortie en courant de cet hôtel et est allée au motel Super 8 pour être avec un ami, selon le rapport.

La victime a déclaré qu’ils étaient sortis pour fumer et “la prochaine chose dont elle se souvenait était d’avoir vu Strahota courir vers elle”, indique le rapport. “Strahota l’a alors ramassée, l’a jetée sur son épaule et a commencé à marcher avec elle vers sa Jeep qui était garée dans le parking. … elle donnait des coups de pied et criait en essayant de s’enfuir et que Strahota lui criait qu’elle venait avec lui et qu’elle se taisait. … Strahota l’a alors forcée à monter dans la Jeep et est partie.

Alors qu’ils étaient au Geneva Motel, la victime a dit à la police que Strahota se saisirait la tête et se cognerait le visage contre divers objets dans la pièce, selon le rapport.

Elle a également déclaré à la police qu’à un moment donné, Strahota l’a jetée sur le lit et s’est assise sur elle et lui a couvert la bouche et le nez pour qu’elle ne puisse pas respirer, selon le rapport.

Elle a dit à la police une fois que Strahota s’est rendu compte que la police l’arrêtait à Utica, il a appuyé sur les freins et elle s’est cogné le visage sur le tableau de bord, puis il l’a forcée à prendre sa place sur le siège du conducteur parce qu’il n’avait pas de permis valide, le rapport indiqué.

“Elle était libre de partir”

Plus tard, Strahota a déclaré à la police que la victime avait deux personnalités lorsqu’elle buvait, “elle claque et fait des choses stupides (jurons) et prend de très mauvaises décisions”, indique le rapport.

Strahota a déclaré que son comportement s’aggravait lorsqu’elle était avec son amie qui était dans l’autre motel, selon le rapport.

Strahota a déclaré à la police qu’il avait approché sa petite amie et son amie au Super 8 et lui avait dit qu’elle venait avec lui, puis l’avait soulevée sur son épaule et s’était dirigée vers sa voiture, selon le rapport.

“Strahota a déclaré qu’elle aurait pu partir à tout moment et qu’elle était libre de partir”, indique le rapport. “Il a pensé qu’il pourrait l’emmener quelque part près de Starved Rock pour qu’ils puissent se détendre, manger quelque chose et se dégriser. Strahota a déclaré que chaque fois qu’ils font ce genre de choses (elle) se retrouve en cure de désintoxication ou autre chose.

Lorsque la police a demandé comment elle s’était blessée, Strahota a déclaré : « Nous étions bourrés et il y avait de la drogue, je ne sais pas ce qui s’est passé », selon le rapport.

La police a demandé si le briquet avait été lancé et «Strahota a commencé à rire et à rire. Strahota a indiqué qu’il lui avait lancé un briquet et qu’il l’avait frappée directement au front. Strahota a déclaré qu’il n’avait aucune intention de lui faire du mal et que c’était une erreur », indique le rapport.

Strahota a également nié que le briquet ait été allumé ou qu’il ait versé de la vodka sur elle, affirmant qu’elle s’en était versée sur elle-même, selon le rapport.

L’enlèvement est l’accusation la plus grave à laquelle Strahota fait face, un crime de classe X passible de six à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Une accusation antérieure contre Strahota est une affaire de batterie domestique d’avril impliquant la même victime que dans l’affaire du 19 juillet et la troisième est une accusation de vol par tromperie alléguant qu’il a pris plus de 10 509 $ d’un propriétaire pour un travail de rénovation, mais jamais fait le travail, les archives judiciaires le montrent.