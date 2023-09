La police de St. Charles met en garde contre un homme qui le suit et tente de parler à des enfants – Shaw Local

ST. CHARLES – Un homme portant un sweat-shirt à capuche noir aurait suivi et tenté de parler à des collégiens de St. Charles, a annoncé la police dans un bulletin d’incident impliquant des enfants.

L’incident s’est produit mardi à 16 heures au Dairy Queen, 900 W. Main St., St. Charles, selon un communiqué de presse.

L’homme, décrit comme étant blanc et âgé d’une vingtaine d’années, a essayé de bavarder alors qu’il était assis à côté de cinq collégiens.

Ils sont partis et ont marché jusqu’à l’école primaire de Richmond pour jouer au basket-ball et l’homme les a suivis dans une camionnette grise, continuant d’essayer de leur parler, selon le communiqué.

Un autre adulte, peut-être un entraîneur de cross-country, a confronté l’homme et lui a dit de laisser les enfants tranquilles, et il est parti. L’un des parents des enfants a signalé l’incident quelques heures plus tard, selon le communiqué.