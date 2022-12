La police de Spring Valley livre des cadeaux aux familles locales dans le besoin – Shaw Local

Avant l’arrivée de Noël ce week-end, le service de police de Spring Valley s’est assuré de prendre le temps de livrer des cadeaux aux familles locales dans le besoin grâce à sa campagne de Noël.

Au cours de plusieurs nuits, le département a livré des cadeaux à un total de 31 enfants dans 16 foyers de Spring Valley.

Les cadeaux ont été entièrement achetés grâce à l’aide et au soutien d’entreprises et de résidents locaux qui se sont mobilisés pour s’assurer que les personnes dans le besoin passent un joyeux Noël.

“Une grande partie de cela a été rendue possible grâce à des dons”, a déclaré le chef de la police de Spring Valley, Adam Curran. « Qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers. Les gens donnent entre 100 $ et quelques milliers de dollars. Ils ont tous rendu cela possible.

Il y a environ 10 ans, le service de police de Spring Valley a ouvert une boutique avec une campagne de Noël pour les flics, ainsi que Project Success. Depuis lors, le programme a pu changer et devenir un incontournable local qui continue d’aider les personnes dans le besoin.

Curran a déclaré que depuis le redémarrage du programme, ils ont pu passer de l’assistance de quatre enfants à 31 enfants en 2022.

Curran a ajouté que ce programme n’est pas quelque chose pour lequel le département passe beaucoup de temps à faire campagne, mais plutôt un programme pour lequel le mot continue de se répandre et les gens veulent continuer à aider.

“Nous ne sollicitons rien pour cela, c’est que les gens en ont entendu parler par le bouche à oreille et cela ne cesse de croître”, a déclaré Curran. «Une grande partie de cela vient de Centraide, lors de leurs cadeaux. Je dirais que c’est probablement plus du côté des dons.

Le ministère voulait créer un programme où ils ne se contentaient pas de livrer un cadeau par enfant, mais plutôt un où ils auraient la possibilité de fournir plusieurs articles à chaque enfant.

“Nous essayons de le rendre aussi mémorable que possible”, a déclaré Curran. “Donc, quand ils sont adultes et adolescents, ils peuvent dire ‘Hé, souviens-toi qu’à Noël, la police est venue et nous a donné un tas de trucs.’ Nous voulons que ce soit vraiment mémorable pour eux pour le reste de leur vie.

Alors que le service de police de Spring Valley distribuait des cadeaux pour la saison des fêtes, on leur a rappelé la philosophie de police communautaire d’abord qu’elle suit.

Des événements comme ceux-ci donnent à la police l’occasion d’interagir avec la communauté d’une manière positive et mémorable.

“Redonner va un long chemin”, a déclaré Curran. « Cela conduit à beaucoup de respect mutuel et de coopération. Si vous avez ce genre de relation avec la communauté, je pense que cela aide également à réduire les taux de criminalité. »