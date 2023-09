La police de Singapour découvre davantage de lingots d’or, de montres et d’autres actifs issus d’un système de blanchiment d’argent

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — La police de Singapour a découvert davantage de montres de luxe, de lingots d’or et d’autres actifs provenant d’une somme d’argent massive…

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — La police de Singapour a découvert davantage de montres de luxe, de lingots d’or et d’autres actifs provenant d’un vaste système de blanchiment d’argent qui a été démantelé le mois dernier, a-t-elle déclaré, portant le montant total des actifs saisis ou gelés à 2,4 milliards de dollars de Singapour ( 1,75 milliards de dollars).

La police a lancé d’autres opérations liées à un groupe de ressortissants étrangers soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment des produits de leurs activités criminelles organisées, notamment des escroqueries et des jeux de hasard en ligne, a indiqué la police mercredi dans un communiqué.

Cette dernière action fait suite à plusieurs autres raids à travers la cité-État le mois dernier, au cours desquels des propriétés, des véhicules, des produits de luxe et des lingots d’or d’une valeur d’un milliard de dollars SG (731 millions de dollars) ont été saisis ou gelés. Neuf hommes et une femme originaires de Chypre, de Turquie, de Chine, du Cambodge et de Vanuatu ont été inculpés devant le tribunal.

L’affaire jette une ombre sur le statut de Singapour en tant que centre financier connu pour sa faible criminalité et son image propre.

Les dernières opérations ont donné lieu à la saisie ou au gel d’actifs supplémentaires, dont l’estimation totale s’élève à 2,4 milliards de dollars SG (1,75 milliard de dollars), a annoncé mercredi la police. Cela comprenait des comptes bancaires d’une valeur totale estimée à plus de 1,127 milliard de dollars SG (824 millions de dollars) et des liquidités de plus de 76 millions de dollars SG (55 millions de dollars).

La police a également saisi 68 lingots d’or, 294 sacs de luxe, 164 montres de luxe, 546 bijoux, 204 appareils électroniques et crypto-monnaies d’une valeur de plus de 38 millions de dollars SG (28 millions de dollars). Le communiqué indique que des ordonnances d’interdiction de cession ont été émises contre plus de 110 propriétés et 62 véhicules d’une valeur totale estimée à plus de 1,24 milliard de dollars SG (906 millions de dollars), ainsi que des bouteilles d’alcool, du vin et de multiples ornements.

« Les enquêtes sont en cours », ajoute le communiqué.

L’Autorité monétaire de Singapour a déclaré mercredi que les institutions financières avaient déposé des déclarations de transactions suspectes telles que des flux de fonds suspects, des documents douteux sur la source de la richesse ou des fonds et des incohérences ou des informations évasives qui leur étaient fournies.

Il a averti qu’il prendrait des mesures fermes contre les institutions financières qui enfreignent les exigences ou qui exercent des contrôles inadéquats contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

