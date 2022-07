La police de Saskatoon demande des séquences vidéo alors que la recherche de Dawn Walker et de son jeune fils s’intensifie

La police de Saskatoon demande au public des images vidéo ou de caméra de tableau de bord alors qu’elle intensifie la recherche de Dawn Walker et de son fils de sept ans, Vinnie Jansen.

Walker, 48 ans, qui est bien connu dans les communautés autochtones et littéraires, a été vu pour la dernière fois vendredi soir dans une entreprise du bloc 300 d’Owen Manor.

Lundi, la GRC a localisé le camion de Walker au parc Chief Whitecap, près du Riverside Country Club. Certains des objets personnels de Walker ont été retrouvés à proximité, mais il n’y avait aucune trace d’elle ou de son enfant.

La police a déclaré mercredi qu’elle recherchait une vidéo de la zone du parc de 18 h 30 vendredi à 9 h samedi.

Mardi soir, amis, famille et autres sympathisants se sont réunis dans un parc au sud de Saskatoon pour soutenir Walker et son fils.

Les gens qui connaissent Walker disent que ce n’est pas comme si elle partait sans être en contact pendant de longues périodes.

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) a organisé une veillée aux chandelles pour soutenir la famille de Walker et prier pour son retour en toute sécurité.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées au parc Chief Whitecap près de Saskatoon pour une veillée aux chandelles en soutien à Dawn Walker et à son fils disparu, Vinnie Jansen. (Yasmine Ghanaia/CBC)

“Je ne peux tout simplement pas comprendre comment quelque chose comme ça pourrait [happen]comment elle a pu disparaître avec son fils, Vinnie”, a déclaré l’ancienne sénatrice Lillian Dyck, s’exprimant lors de la veillée.

“Personne ne devrait avoir à comprendre cela. Personne ne devrait avoir à vivre cela.”

Walker a été chef de cabinet à la FSIN pendant près de 10 ans. Également connue sous le nom de Dawn Dumont Walker, elle est une auteure bien connue en Saskatchewan et s’est présentée pour le Parti libéral fédéral à Saskatoon en 2021.

« Dawn Walker s’est battue chaque jour et chaque mois pour la disparition et le meurtre de femmes, de filles, d’hommes et de garçons autochtones », a déclaré Heather Bear, vice-chef de la FSIN.

“Je la soulève. Vous savez qui elle est et qui elle représente.”

Selon la police de Saskatoon, Dawn Walker, à gauche, et son fils, Vincent Jansen, n’ont pas été vus depuis vendredi. (Soumis par le service de police de Saskatoon)

La GRC et la police de Saskatoon mènent une recherche, qui a inclus des équipes sous-marines et de surface qui fouillent actuellement la rivière. La police de Saskatoon a également sorti son avion pour aider aux recherches.

Les chercheurs bénévoles sont autorisés à aider, mais la police demande à quiconque de rester à l’écart de la zone.

La FSIN affirme que l’organisation n’exclut pas un acte criminel dans la disparition de la famille, bien que la police ait déclaré qu’il n’y avait aucune indication à ce jour.

“Elle ne l’était pas et elle n’est pas à l’abri que nos femmes disparaissent chaque jour”, a déclaré Bear. “Cela m’attriste.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police ou Échec au crime (1-800-222-TIPS).