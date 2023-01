La police de Sandwich emménage dans un nouveau poste, réalisant un rêve de 10 ans pour le chef de la police – Shaw Local

Le personnel du service de police de Sandwich a fini d’emménager dans son nouveau poste le mois dernier et le service exécute désormais presque toutes les opérations à partir de l’établissement.

Le chef de la police, James Bianchi, a déclaré que la station était l’une de ses principales priorités depuis son arrivée dans la ville en 2013, et il est très satisfait de la façon dont cela s’est passé.

La station, au 1251 E. Sixth Street, abritait autrefois un fabricant d’escaliers sur mesure et a été achetée par la ville en 2016 pour environ 500 000 $. Pour financer les rénovations nécessaires, la ville a vendu 3,2 millions de dollars en obligations, qui seront remboursées sur une période de 20 ans.

La station a entre 12 000 et 14 000 pieds carrés de surface au sol et se trouve sur un site de 2 acres. La station possède plus de deux fois la surface au sol de l’ancienne station au 308 East College Street qui servait de siège social au département depuis le début des années 1970.

Outre tout l’espace supplémentaire, l’ancienne gare avait des problèmes de chauffage et de climatisation, de plomberie et de moisissure. Le nouveau poste fournit au service de police une technologie bien meilleure et des utilitaires mis à jour.

La porte d’entrée du bâtiment donne sur le hall, qui est équipé d’une salle d’attente, de toilettes et de renforts balistiques.

Le hall du nouveau poste de police de Sandwich au 1251 E. Sixth St. dispose d’une zone d’attente avec des sièges et des toilettes, et est équipé d’un renfort anti-balistique. (David Petech)

Du côté est du bâtiment, un espace « enclos » pour les patrouilleurs est aménagé avec des cabines et une grande table ronde pour les briefings quotidiens. Les détectives ont leur propre salle de style enclos près du centre du bâtiment.

La station offrira des améliorations majeures aux capacités de sécurité du département, tant dans la station qu’autour de la ville.

Bianchi a déclaré qu’il existe trois nouveaux systèmes de sécurité distincts : la vidéosurveillance et la sécurité, les preuves et la détention, et les interrogatoires. Chacune de ces fonctions est contrôlée par un système informatique séparé à l’intérieur de la station.

Toute la gare est surveillée par des caméras de sécurité accessibles uniquement depuis l’intérieur de la gare. Désormais, la police peut également surveiller les caméras installées à l’hôtel de ville, à l’usine d’égout municipale, à l’usine d’eau et au service des rues.

Le chef de la police de Sandwich James Bianchi démontrant les nouvelles capacités de surveillance de la sécurité équipées au nouveau service de police au 1251 E. Sixth St. à Sandwich. (David Petech)

Des moniteurs sur le mur dans l’enclos des officiers montrent une vue en direct de chacun de ces sites autour de la ville, et des moniteurs dans le bureau de la réception montrent le flux des caméras de sécurité de la station.

La zone de stockage des preuves et de détention est une amélioration majeure par rapport à l’ancienne gare, qui, selon Bianchi, n’était protégée que par une porte.

Bianchi a déclaré que la zone de verrouillage de la nouvelle installation a été conçue pour suivre le processus de réservation et rendra le processus beaucoup plus sûr, car les portes de la gare sont renforcées et ne peuvent être ouvertes qu’avec un porte-clés et un code d’accès.

Deux salles d’interrogatoire sont équipées de miroirs sans tain et d’un système de surveillance vidéo pour l’enregistrement et la conservation des preuves. Bianchi a déclaré auparavant que ses détectives devaient utiliser un caméscope sur un trépied pour mener des entretiens.

Une salle polyvalente près de l’aile ouest du bâtiment sera utilisée pour les réunions, la formation et, en cas d’urgence, comme centre de commandement pour de nombreux organismes d’application de la loi de la région.

Bianchi a déclaré que le directeur de l’agence de gestion des urgences, Tom Ciciora, aura éventuellement un bureau dans la station pour gérer les services d’urgence de la ville.

L’aile ouest de l’établissement est aménagée en vestiaire et équipée de vestiaires personnels et de douches. Beaucoup d’espace a été laissé près des casiers pour l’installation future d’un gymnase.

En plus de toutes les caractéristiques et commodités de la station, Bianchi a déclaré que l’une des meilleures choses que l’installation offre à son département est la possibilité de croissance.

Le bâtiment dispose de plusieurs bureaux et salles de conférence qui ne sont pas occupés actuellement, ainsi que de près de deux acres d’espace pour l’agrandissement.

Bianchi a déclaré qu’il était prévu de construire un garage sur le côté nord du bâtiment qui se connecterait au bâtiment principal près des zones de détention et de verrouillage.

Actuellement, les véhicules et les preuves du département sont toujours hébergés dans l’ancienne gare de College Street. Le stockage des véhicules, la détention et la mise sous clé des preuves sont les seules fonctions encore exercées à l’extérieur de l’ancienne gare.

La zone de réservation et de détention du nouveau poste de police de Sandwich au 1251 E. Sixth St. est une amélioration majeure par rapport à l’ancien poste. (David Petech)

Bianchi a déclaré que le seul travail important qui reste à faire est le transfert de lignes de données sécurisées de l’ancienne station à la nouvelle, qui doit être effectuée par l’État, pour permettre l’utilisation de la détention et du verrouillage des preuves au nouvel établissement.

Après cela, il ne restera que des améliorations mineures. Il reste encore de la peinture à faire, des petites choses comme la teinture des vitres et l’aménagement paysager une fois que le sol dégèle, mais Bianchi a déclaré que son département devrait maintenant être prêt pour les 50 prochaines années de croissance.