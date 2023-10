La police de San Francisco lance une campagne éclair contre la criminalité dans le commerce de détail

La police de San Francisco a annoncé vendredi une nouvelle campagne pour réprimer les vols dans les commerces de détail, la dernière action policière de grande envergure entreprise dans une ville qui peine toujours à ébranler sa réputation négative en matière de criminalité.

L’initiative – soutenue par une subvention de l’État de 15,3 millions de dollars pour lutter contre le crime organisé dans le commerce de détail – implique le déploiement d’« opérations éclair de répression » qui impliqueront des équipes d’agents patrouillant dans les zones commerçantes populaires de la ville.

« Notre ville ne tolérera pas que des criminels saccagent nos entreprises », a déclaré le chef de la police Bill Scott dans un communiqué. « Non seulement ces crimes sont dévastateurs pour notre communauté d’affaires et l’économie locale, mais nous avons trop souvent vu ces crimes dégénérer en violence. »

La criminalité, y compris le vol à l’étalage, est depuis longtemps un problème brûlant à San Francisco – certains affirmant que le vol et d’autres activités illégales sont la raison pour laquelle les détaillants comme Nordstrom, Whole Foods et Cible ont choisi de fermer des succursales dans la ville.

La ville a fait l’actualité nationale en avril lorsqu’un agent de sécurité d’un Walgreens local a abattu un homme non armé qu’il soupçonnait de vol à l’étalage.

Au début de ce mois, la criminalité globale était en baisse à San Francisco par rapport à 2022 – avec des vols en baisse de près de 8 %, selon le département de police. données. Dans un communiqué, le département a noté que les arrestations se multiplient également.

Les vols ont toutefois augmenté de 15 % entre le 1er janvier et le 1er octobre de cette année, par rapport à la même période en 2022.

Bien qu’officiellement annoncés vendredi, les autorités vantent déjà les résultats des précédentes mesures d’application « éclair ».

« Les opérations donnent déjà des résultats prometteurs, les agents ayant procédé récemment à des dizaines d’arrestations et récupéré des milliers de dollars de marchandises volées chez les détaillants les plus victimes de San Francisco », a déclaré vendredi le département de police dans un communiqué.

Une opération mardi a abouti à neuf arrestations et à la récupération de biens volés au centre de San Francisco, qui a été libéré par Nordstrom, a indiqué le département.

« Nous protégerons nos entreprises contre les opérations de vol de produits de détail », a déclaré le maire de London Breed dans un communiqué. « Le vol dans les commerces de détail a un impact sur nos entreprises, nos travailleurs et nos résidents, et il faut y mettre fin. »

Les agents ont également récupéré environ 100 000 $ de marchandises volées le 22 septembre et arrêté trois « voleurs prolifiques de la Bay Area », a indiqué le département.

« Les opérations éclair associées aux poursuites vigoureuses de la part de mon bureau enverront le message que ces crimes sont pris au sérieux et que San Francisco n’est pas l’endroit idéal pour commettre ce genre de crimes », a déclaré Dist. Atty. Brooke Jenkins a déclaré dans un communiqué.