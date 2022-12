La police de San Francisco défend le plan des “robots tueurs”

Les responsables de la ville disent que des robots armés pourraient être envoyés pour aider la police avec des suspects violents comme des tireurs de masse.

Le département de police de San Francisco utilise déjà des robots armés dans des “situations à la bombe”.

Le plan des «robots tueurs» a ébouriffé les plumes avec quelques interrogations sur qui serait tenu responsable lorsque le «robot tueur» fonctionne mal en service.

La police de San Francisco a défendu jeudi son utilisation potentielle de robots tueurs, insistant sur le fait qu’ils seraient un “dernier recours” et uniquement pour des situations très dangereuses.

Les détectives de la ville californienne, où les habitants se plaignent d’une recrudescence de la criminalité, ont été autorisés cette semaine à déployer des machines capables d’une force létale.

Les superviseurs de la ville ont déclaré que si un officier de haut rang du département de police de San Francisco donnait le feu vert, des robots armés pourraient être envoyés pour s’attaquer à des suspects très violents comme des tireurs de masse ou des kamikazes.

“L’utilisation de robots dans des situations de force potentiellement mortelles est une option de dernier recours”, a déclaré jeudi le chef de la police de San Francisco, William Scott.

“Nous vivons à une époque où la violence de masse impensable devient de plus en plus courante. Nous avons besoin de la possibilité de pouvoir sauver des vies au cas où nous aurions ce type de tragédie dans notre ville.”

Le SFPD dispose déjà d’un certain nombre de robots dans son arsenal, qui sont contrôlés à distance et utilisés dans “des situations de bombes, des incidents impliquant des matières dangereuses et d’autres incidents où les agents peuvent avoir besoin de garder une distance de sécurité avant de sécuriser une scène”, a déclaré la force.

Le changement dans les règles de la ville signifiera que “des robots pourraient être utilisés pour délivrer une charge explosive pour percer une structure contenant un sujet violent ou armé.

“L’accusation serait utilisée pour neutraliser ou désorienter un sujet violent, armé ou dangereux qui présente un risque de mort.”

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré :

Les robots équipés de cette manière ne seraient utilisés que pour sauver ou prévenir de nouvelles pertes de vies innocentes.

Mais les assurances n’ont pas suffi à apaiser les craintes d’un avenir qui ressemble au film “Terminator” ou à l’émission télévisée technologique dystopique “Black Mirror”.

“Non. Non. Non. et NON”, a tweeté @doggieLB

“Et quand il ‘fonctionne mal’ comme TOUS les ordinateurs l’ont fait. Qui est tenu pour responsable ?” a écrit @Numbor1dad sur Twitter.