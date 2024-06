La police de San Francisco arrête des dizaines de manifestants pro-palestiniens (VIDÉOS) — RT World News

Des militants du Réseau juif antisioniste international ont occupé le consulat israélien pour protester contre l’opération militaire à Gaza.

La police de San Francisco a arrêté 70 militants pro-palestiniens après avoir occupé le consulat israélien dans la ville américaine, pour protester contre l’opération militaire de l’État juif à Gaza. Dans une publication sur Instagram, un groupe nommé International Jewish Anti-Zionist Network a affirmé que 100 personnes avaient participé à la manifestation de lundi, au cours de laquelle des militants ont organisé un sit-in dans le hall du bâtiment qui abrite la mission diplomatique israélienne. Les militants brandissaient des pancartes et déployaient plusieurs banderoles à l’intérieur du bâtiment, sur lesquelles on pouvait lire :« Commettre un génocide rend les Juifs moins en sécurité » et « Pas en mon nom! » Ils ont également scandé des slogans appelant à la fin de toute aide financière au gouvernement israélien, comme l’ont rapporté plusieurs médias locaux. Un manifestant a déclaré au San Francisco Chronicle que le sit-in était nécessaire parce que « Ce genre de période de génocide dévastatrice et catastrophique nécessite une action forte. » Des militants ont déclaré aux journalistes qu’ils prévoyaient d’occuper le consulat jusqu’à ce qu’ils soient « de force » supprimé. 🚨🇺🇸 Des manifestants anti-israéliens ont pris d’assaut le bâtiment du consulat israélien de San Francisco. La police de SF leur donne une heure pour quitter le bâtiment avant d’être arrêtée 👎pic.twitter.com/2wPUvWCqwL – Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 4 juin 2024 La police a commencé à arrêter le groupe après midi. Des policiers ont été vus escortant des manifestants, dont les mains étaient liées par des attaches, et les chargeant dans des fourgons de police à l’extérieur du bâtiment. Dans un e-mail adressé au média Jweekly, la représentante de la police, Paulina Henderson, a écrit : « Les agents ont averti à plusieurs reprises les individus de se disperser et de quitter la propriété privée de leur propre gré. » Selon le responsable, « Les agents ont développé des raisons probables pour arrêter 70 suspects qui ont refusé de quitter le bâtiment. » L’incident n’a fait aucun blessé, a-t-elle ajouté, les militants ayant été emmenés à la prison du comté de San Francisco et relâchés plus tard dans l’après-midi. Marco Sermoneta, consul général d’Israël dans le nord-ouest du Pacifique, a déclaré dans déclaration que « Nous sommes consternés, mais pas surpris, par la tentative d’une poignée d’émeutiers pro-Hamas de compromettre violemment notre capacité à fonctionner en tant que mission diplomatique. » EN SAVOIR PLUS:

Des manifestants pro-palestiniens « occupent » le musée de Brooklyn (VIDÉOS) Il a accusé les militants de célébrer ou de nier les actes de violence perpétrés par le groupe militant palestinien Hamas, les qualifiant également d’antisémites. Israël a déclaré la guerre au Hamas après l’incursion du groupe islamiste dans les territoires israéliens en octobre, au cours de laquelle des militants ont tué environ 1 200 personnes et pris 250 autres en otages. Les bombardements aériens israéliens et l’offensive terrestre à Gaza qui ont suivi auraient coûté la vie à au moins 36 439 personnes. La grande majorité des victimes dans cette enclave palestinienne densément peuplée sont des civils, selon le ministère local de la Santé contrôlé par le Hamas. Des manifestations dénonçant ce que certains considèrent comme une réponse disproportionnée d’Israël ont depuis eu lieu dans plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Les universités américaines en particulier sont devenues des points chauds majeurs. À la fin du mois dernier, des centaines de diplômés ont quitté la cérémonie d’ouverture à l’Université Harvard, appelant à la fin de l’effusion de sang à Gaza. Ils ont également dénoncé la disqualification de camarades étudiants impliqués dans les précédentes manifestations.

