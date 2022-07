Il y a beaucoup de flics qui ne devraient pas se promener dans la société avec une arme et un badge. Nous l’avons vu maintes et maintes fois, mais malheureusement, les services de police semblent VOULOIR ces types d’officiers dans leur force. Ils veulent “tirer en premier, poser des questions en dernier” et ne feront rien ou presque pour administrer une punition appropriée lorsqu’ils violent ouvertement leur serment. Voici un autre exemple brillant…

La police de San Bernardino tire mortellement sur un homme noir dans le dos

Un homme noir de 23 ans a été abattu par les policiers de San Bernardino samedi après-midi alors qu’il tentait de démanteler une opération de jeu illégal selon CBSNews. Robert Adams servait de sécurité sans licence pour le ring lorsque deux officiers ont sauté de leur voiture banalisée avec des armes déjà dégainées. Alors qu’Adams s’enfuyait, des images de caméras de sécurité montrent les jambons à la gâchette facile ouvrant le feu sur lui, lui tirant dans le dos à plusieurs reprises.

La famille d’Adams affirme qu’aucun des deux agents ne s’est identifié comme agent des forces de l’ordre et n’a jamais donné à leur fils la possibilité de se conformer aux ordres officiels. Dans les 15 secondes suivant leur rencontre initiale, les coups mortels ont été tirés. Sans oublier qu’il les fuyait !

“Je pouvais comprendre s’il était une menace pour eux”, a déclaré la mère d’Adams, Tamika Deavila King. « Mais il n’était pas une menace pour eux. Il courait pour sauver sa vie.

C’est incroyablement triste et la famille exige des comptes.

“Le garçon a couru”, a déclaré le beau-père de la victime, Audwin King. “[The officer] l’a traqué comme un chien. Si [Adams] avait encore un peu de vie en lui, le [the officer] aurait probablement terminé le clip. Alors, quand aurons-nous justice pour cela ? »

Que les flics le disent, Adams avait une arme à feu et ils ont récupéré une arme sur les lieux et ont publié une photo fixe le montrant prétendument tenant un Taurus G3C de 9 mm. Rien n’indique qu’il ait menacé les policiers avec l’arme ou qu’il l’ait pointée dans leur direction.