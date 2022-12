La police de Round Lake Park organise un événement Shop with a Cop pour rendre les enfants heureux – Shaw Local

ROUND LAKE PARK – Parmi les programmes de ce type les plus anciens dans la région, l’événement « Shop with a Cop » du service de police de Round Lake Park a apporté un peu de Noël à 54 enfants.

Dans sa 26e année, l’événement du 12 décembre impliquait non seulement une virée shopping pour les jeunes moins fortunés, mais aussi de l’artisanat, des friandises, des jeux et des visites avec le Père Noël à l’école primaire WJ Murphy à Round Lake Park.

“Nous essayons de toujours en faire un peu plus chaque année”, a déclaré le chef de la police de Round Lake Park, Daniel Burch. “Pour nous, cela nous donne vraiment l’occasion d’aider les enfants qui pourraient ne pas avoir de Noël à obtenir un Noël.”

Avec des officiers de Round Lake Park et au-delà, ainsi que des adjoints de réserve du département du shérif du comté de Lake, l’événement a impliqué six bénévoles de Round Lake High School. Après avoir participé aux festivités, les enfants ont été jumelés à des policiers pour faire leurs courses dans un Walmart à proximité.

Grâce aux dons des résidents et des entreprises, chaque enfant avait environ 100 $ à dépenser.

L’objectif est de fournir aux enfants des articles dont ils pourraient avoir besoin, tels que des vêtements, des chaussures et des fournitures scolaires, Round Lake Park Police Cmdr. dit Ala Dynak. Elle y participe depuis quatre ans et compte cet événement comme son moment préféré de l’année.

Alors que les agents guident les enfants lorsqu’ils choisissent des articles, dit-elle, ils gardent également à l’esprit que c’est Noël et les laissent choisir ce qu’ils veulent.

« C’est déchirant de voir un enfant prendre du dentifrice, des chaussettes ou des gants. C’est tellement déchirant de voir que ces enfants n’ont pas ces choses et c’est ce qu’ils veulent vraiment pour Noël », a-t-elle déclaré. « C’est déchirant, mais aussi très satisfaisant de voir que nous pouvons aider ces enfants et les rendre heureux.

« En fin de compte, c’est plus l’expérience. Ils aiment être dans une voiture de police et faire du shopping avec nous, et évidemment avoir quelque chose pour Noël est un bonus.

Le nombre de jeunes participants cette année a presque doublé par rapport aux années précédentes, le canton d’Avon identifiant les familles dans le besoin ainsi que les écoles de la région, a déclaré Dynak.

Burch voulait offrir aux élèves du secondaire des opportunités de bénévolat, il a donc fait venir six élèves pour aider aux activités.

«Je suis surtout ici pour les enfants», a déclaré Annette Trujillo, 18 ans, de Round Lake Beach. “Je pense que ce sera bien de mettre des sourires sur leurs visages.”

Les enfants ont grignoté de la pizza et coloré tout en discutant avec les bénévoles.

« C’est une expérience pour eux », a déclaré Juan Moreno de Round Lake Park, qui a amené ses enfants, âgés de 5 et 3 ans, à l’événement.

Il a dit que ses enfants avaient hâte de faire du shopping.

“Pour être honnête, je ne sais pas ce qu’ils vont obtenir”, a-t-il dit, “mais c’est plutôt cool.”

Alejandro Jimenez et Marisol Gonzalez de Round Lake Park ont ​​amené leurs quatre enfants : deux de 9 ans, un de 8 ans et un de 6 ans.

“Je pense que c’est amusant pour les enfants de faire partie de la communauté”, a déclaré Jimenez. « C’est une première pour nous. Je ne sais pas ce qu’ils vont demander, mais c’est leur journée et nous l’apprécions.