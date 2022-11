La police de Rock Falls commence les inspections des UTV et les inscriptions samedi – Shaw Local

ROCK FALLS – Le service de police de Rock Falls inspectera et enregistrera les véhicules non routiers pour une utilisation en ville samedi et trois jours la semaine prochaine.

Les inspections auront lieu de 9 h à midi le samedi et le 19 novembre, et de midi à 16 h le lundi et le mercredi à la gare du 1013 Seventh Ave.

Les permis, qui seront délivrés sous forme d’autocollants annuels pour une plaque de métal, coûteront 100 $ et 50 $ par an pour le renouvellement par la suite. Les permis délivrés cette année et l’année prochaine seront valides jusqu’au 30 avril 2024 et expireront le 30 avril de chaque année par la suite.

Les demandes sont disponibles au service de police et à www.rockfalls61071.com.

Aucun rendez-vous n’est nécessaire pour ces séances. Pour planifier une autre heure, appelez le chef Dave Pilgrim au 815-622-1140, option 3.

Le conseil municipal a adopté une ordonnance le 1er novembre autorisant les UTV et autres véhicules hors route à conduire à l’intérieur des limites de la ville, une fois qu’ils ont été inspectés et qu’un permis a été acheté.

Les véhicules peuvent être conduits dans les rues avec une limite de vitesse de 35 mph ou moins, et dans les allées et les parkings, mais pas sur la First Avenue/state Route 40, US Route 30 ou McNeil Road, ou sur les trottoirs, pistes cyclables, propriété publique ou hors route dans les parcs.

Les tondeuses à gazon et les véhicules avec un siège à cheval et sans volant, tels que les motos hors route et les VTT, ne sont pas autorisés.

Les véhicules peuvent être conduits entre 7 h et 22 h. Les conducteurs doivent être âgés d’au moins 18 ans et détenir un permis de conduire valide, et eux-mêmes et leurs passagers doivent porter leur ceinture de sécurité.