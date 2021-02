La police de Rochester ne fera pas face à des accusations pour la mort de Daniel Prude

Des manifestants défilent pour la justice pour Daniel Prude le 7 septembre 2020, à Rochester, New York. | Michael M. Santiago / Getty Images

Prude est mort après que la police l’ait menotté, lui a placé une capuche en filet sur la tête et l’a pressé sur le trottoir.

Aucun des sept policiers impliqués dans la mort de Daniel Prude – un homme noir de 41 ans – à Rochester, New York, ne sera inculpé, a décidé mardi un grand jury.

Une vidéo montrant des officiers tuant Prude en mars dernier avait fait surface en septembre, alors que des manifestations nationales contre la violence policière engloutissaient une grande partie du pays. La police de Rochester avait reçu un appel au sujet d’un homme torse nu en détresse affirmant qu’il avait Covid-19, et quand ils sont arrivés, Prude semblait avoir un épisode psychotique. Les agents ont répondu en le menottant, en plaçant une cagoule en filet sur sa tête et en le pressant sur le trottoir jusqu’à ce qu’il ne réponde plus.

La mort de Prude a été suivie d’une série de dissimulations apparentes et de tactiques de retard, y compris un policier adjoint conseillant au chef de la police de ne pas divulguer les images de la caméra corporelle à la famille de la victime. Dans un rapport de police en juin, un policier a même noté: «Faites-lui le suspect», faisant référence à leur confrontation avec Prude. Lorsque la vidéo a été publiée et que des manifestations ont suivi, les hauts responsables de la police de Rochester ont démissionné.

La manière dont le grand jury a rendu sa décision mardi reste inconnue, mais un juge du tribunal du comté de Monroe a accédé à la demande du procureur général de New York, Letitia James, de publier un procès-verbal lié à l’enquête – une demande similaire a été formulée et accordée au grand jury de Breonna Taylor décision qui n’a abouti à aucune accusation de meurtre pour les agents impliqués. «Le public mérite de savoir ce qui se passe derrière des portes closes», a déclaré James.

Le cas de Prude – et le manque de responsabilité de la police – met en lumière l’appel des militants à repenser le rôle de la police, en particulier lorsqu’il s’agit de répondre aux personnes atteintes de maladie mentale. Mardi soir, plus de 150 personnes ont défilé dans Rochester pour protester contre cette décision.

«Daniel Prude était en proie à une crise de santé mentale et il avait besoin de compassion, de soins et de l’aide de professionnels qualifiés. Tragiquement, il n’a reçu aucune de ces choses », a déclaré James dans un communiqué mardi. «Les lois actuelles sur la force meurtrière ont créé un système qui a complètement et abjectement échoué M. Prude et tant d’autres avant lui. Une réforme sérieuse est nécessaire, non seulement au département de police de Rochester, mais à notre système de justice pénale dans son ensemble. »

L’affaire Daniel Prude met en lumière l’appel à détourner les fonds de la police vers les services de santé mentale

Dans les jours qui ont suivi l’imposition de mesures de verrouillage par New York pour freiner la montée de Covid-19, Joe Prude – le frère aîné de Daniel – a invité son jeune frère à Rochester dans l’espoir de l’aider à résoudre ses problèmes de santé mentale.

Lorsque Prude est sorti en trombe de la maison de son frère vers 3 heures du matin, apparemment en état de dépression mentale, son frère aîné a pensé appeler la police à l’aide. La vidéo, prise à partir des caméras du corps des officiers, montre Prude debout nue au milieu de la rue, imbibée de neige. Les agents ont pointé un taser sur Prude et l’ont menotté. Lorsqu’ils ont placé une cagoule sur sa tête, ce que les agents disent avoir fait en raison de préoccupations concernant le virus, Prude est devenu moins docile. Les agents ont ensuite pressé son visage contre le trottoir et ont appliqué une force sur son dos et sa tête alors que Prude les suppliait de s’arrêter. Plus tard, il a perdu connaissance et il est mort quelques jours plus tard.

Le cas de Prude a mis en évidence un problème profondément enraciné dans la plupart des services de police: les policiers armés sont mal équipés pour gérer des situations impliquant des personnes souffrant de maladies mentales ou de toxicomanie. Ce scénario est une preuve supplémentaire pour les militants de faire pression pour un modèle de «désinvestissement et d’investissement», dans lequel une fraction des revenus des forces de l’ordre est détournée ailleurs, comme les services de santé mentale ou l’aide au logement. S’il y avait eu un autre numéro d’urgence que le frère de Prude aurait pu appeler à la place de la police, Prude serait peut-être encore en vie aujourd’hui.

«À Rochester, notre objectif est de dissoudre la police comme un moyen d’abolition et de créer un modèle de sécurité publique axé sur la fourniture de ressources et l’aide à la population», a déclaré Stanley Martin, organisateur des droits civiques de Free the People Rochester, «et non avoir des hommes armés d’armes à feu qui ne sont pas de cette communauté et qui n’ont aucune idée de ce que c’est que d’être pauvre et noir et qui ont simplement besoin d’aide et de soutien.

À Olympia, Washington, par exemple, les autorités municipales adoptent une approche différente pour répondre aux incidents non violents qui impliquent généralement des sans-abri ou une personne souffrant d’une maladie mentale. Au lieu d’envoyer des policiers armés pour répondre à une urgence, la ville enverrait des «intervenants de crise» pour calmer la situation et mettre plus tard les individus en contact avec les ressources et les services communautaires. C’est un modèle qu’un nombre croissant de villes à travers le pays prennent en compte, en particulier à la suite des manifestations de Black Lives Matter l’été dernier.

Une approche similaire existe à Eugene, dans l’Oregon – où la ville envoie de jeunes médecins et agents de santé mentale pour répondre aux incidents liés à la santé mentale – depuis des décennies avec beaucoup de succès. Le programme CAHOOTS, qui signifie Crisis Assistance Helping Out On The Streets, gère maintenant environ 20% des appels au 911 et a permis à la ville d’économiser des millions de dollars en ressources policières et d’urgence.

Alors que de nombreux Américains sont découragés par le terme «défunding», selon les sondages nationaux, ils soutiennent l’idée de base derrière le transfert des fonds de la police vers les services communautaires. Les villes et les États ont également commencé à adopter une série de lois sur la responsabilité de la police, et plusieurs initiatives ont été adoptées par les urnes en novembre – bien qu’aucune ne soit aussi radicale en termes de réimagination de la police que le «report» ou «l’abolition». L’initiative de vote la plus progressiste adoptée l’année dernière était la mesure J du comté de Los Angeles, également connue sous le nom de «Reimagine LA County», qui céderait 10% des fonds généraux illimités de la ville aux services de logement et de santé mentale au lieu des prisons et de la police dans les communautés. .

Pour Martin, «le but est de limiter les interactions des policiers avec les gens, et nous considérons que la suppression du financement de la police est le seul moyen d’y parvenir».

Les manifestants prévoient de retourner dans la rue pour demander justice à Rochester et à New York mercredi soir et les jours à venir.