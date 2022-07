La police de Rio de Janeiro mène une descente meurtrière dans les favelas d’Alemao

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Plusieurs décès ont été signalés lors d’une descente de police jeudi dans le plus grand complexe de favelas de Rio de Janeiro, ou communautés à faible revenu, mais le bilan exact reste incertain. Un officier et deux autres personnes ont été tués et une femme a été blessée, selon un communiqué de la police. Le journal basé à Rio O Globo, entre autres, a rapporté que la femme avait été déclarée morte après avoir été emmenée dans un hôpital voisin.

En arrivant juste au-delà du site de l’opération, les journalistes de l’Associated Press ont vu des habitants portant quatre corps alors que des passants criaient : « Nous voulons la paix ! Les habitants ont déclaré que d’autres corps se trouvaient encore à l’intérieur de la favela et que ceux qui tentaient d’aider les blessés risquaient d’être arrêtés.

“C’est un massacre à l’intérieur, que la police appelle une opération”, a déclaré une femme à AP, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car elle craignait des représailles de la part des autorités. “Ils ne nous laissent pas aider (les victimes)”, a-t-elle ajouté, affirmant avoir vu un homme arrêté pour avoir tenté de le faire.

La police a déclaré dans un communiqué que le raid visait un groupe criminel à Complexo do Alemao qui a volé des véhicules et des marchandises et volé des banques ainsi qu’envahi les quartiers voisins.

Plus tôt cette année, la Cour suprême du Brésil a établi une série de conditions pour que la police effectue des raids dans les favelas de Rio afin de réduire les meurtres et les violations des droits de l’homme par la police. Le tribunal a ordonné que la force létale ne soit utilisée que dans des situations où tous les autres moyens ont été épuisés et lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie.

La décision est intervenue en réponse à un raid sur la favela de Jacarezinho en 2021 qui a fait 28 morts. Comme ce fut le cas jeudi, un officier est décédé au cours de ce raid, ce qui, selon certains à l’époque, était la cause d’abus et d’exécutions sommaires ultérieurs.

L’opération de jeudi a commencé avant l’aube et était toujours en cours à midi. Près de 400 policiers ont été impliqués, dont l’unité de police tactique de Rio, appuyée par quatre hélicoptères et 10 véhicules blindés, selon le communiqué de la police.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des fusillades intenses entre criminels ainsi qu’un hélicoptère de la police volant à basse altitude au-dessus des petites maisons en briques. La police de Rio a utilisé des hélicoptères pour tirer sur des cibles, même dans des zones résidentielles densément peuplées, et une vidéo a montré des coups de feu tirés depuis la favela sur l’avion.