La police de Raleigh publie une vidéo de l’utilisation d’un pistolet paralysant avant la mort de l’homme

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – La police de la capitale de la Caroline du Nord a publié vendredi des images de la caméra du corps et du tableau de bord qui montrent l’arrestation d’un homme noir décédé après que des agents ont utilisé à plusieurs reprises des pistolets paralysants contre lui.

Darryl Tyree Williams, 32 ans, est décédé dans un hôpital après avoir été confronté et menotté par des agents dans un quartier du sud-est de Raleigh vers 2 heures du matin le 17 janvier, selon un rapport du chef de la police Estella Patterson publié quelques jours plus tard.

Les images autorisées à être diffusées par un juge d’État cette semaine montrent des officiers s’approchant et fouillant Williams près d’une voiture garée. La police a déclaré que des agents avaient effectué des patrouilles proactives dans les entreprises voisines.

Un homme peut être entendu sur plusieurs des enregistrements de la caméra portée sur le corps en disant “Je ne fais rien”.

La famille de Williams n’a fait aucun commentaire vendredi sur la diffusion des images, selon Dawn Blagrove avec Emancipate NC, un groupe de réforme de la justice pénale qui a été en contact avec la famille. Les membres de la famille ont visionné les images jeudi, a déclaré un porte-parole de la ville.

Les images d’une caméra corporelle montrent des agents lui ordonnant à plusieurs reprises de placer ses mains vers le haut ou derrière son dos. Une lutte s’ensuit et quelqu’un peut être entendu menacer de tirer un Taser à moins qu’il ne s’arrête. Le rapport de police indique qu’un Taser a été déployé, arrêtant temporairement Williams et le faisant tomber. La vidéo montre des officiers au sol avec Williams près d’une poubelle.

Le rapport de police indique que Williams s’est ensuite séparé des policiers. La vidéo le montre arrêté quelques instants plus tard dans le parking, les agents disant à Williams de se mettre au sol et essayant à nouveau de l’arrêter.

« Pourquoi me faites-vous tous ça ? » il demande.

“Mains derrière le dos ou tu vas encore te faire taser”, a déclaré un officier environ 20 secondes plus tard, suite à d’autres ordres de ses collègues.

Les images confirment la déclaration du rapport selon laquelle Williams peut alors être entendu dire “J’ai des problèmes cardiaques” après avoir été à nouveau assommé et avant que les agents ne disent qu’un autre viendrait s’il ne coopérait pas. La police a déclaré que Williams avait été assommé trois fois, deux fois par contact corporel direct avec le Taser.

Une fois que Williams semble être détenu, quelqu’un dit: «Détendez-vous mec, détendez-vous. Se détendre.” Quelques secondes plus tard, les agents s’inquiètent de savoir s’il a toujours un pouls, mais ils le retournent et disent qu’il respire.

L’une des vidéos commence avec Williams déjà au sol et des officiers agenouillés sur lui. On peut l’entendre gémir.

Williams est devenu insensible et a cessé de respirer après avoir été menotté, selon le récit écrit. Les images montrent des policiers faisant des compressions thoraciques pour tenter de le réanimer. Les services d’urgence sont arrivés et Williams a été déclaré mort dans un hôpital vers 3 heures du matin. La cause de sa mort fait l’objet d’une enquête.

Le procureur du comté de Wake, Lorrin Freeman, a déclaré vendredi qu’une autopsie avait été pratiquée sur Williams mais qu’un rapport final du bureau du médecin légiste en chef n’avait pas encore été fourni.

Le rapport indique que les agents se sont d’abord approchés de Williams alors qu’il était assis sur le siège du conducteur d’une voiture garée. Un agent a remarqué un contenant ouvert d’alcool et de marijuana dans la voiture. La police a tenté de l’arrêter pour possession d’une substance contrôlée après avoir trouvé un billet d’un dollar plié avec de la poudre blanche dans sa poche, selon le rapport.

Dans l’une des vidéos, un officier s’approche de la voiture du côté passager, la porte s’ouvre et l’officier demande « Hey quoi de neuf ? Comment ça va? Qu’est-ce que vous faites ?

Un homme à l’intérieur explique qu’il se dirige vers sa maison. L’officier répond: “OK, faites-moi juste une faveur. Viens par ici. Asseyez-vous tous les deux. Alors que les hommes dans la voiture demandent à plusieurs reprises « Pourquoi ? et pour quoi?” l’officier répète simplement “Asseyez-vous”, six fois.

Une fouille de la voiture de Williams a également permis de découvrir deux armes à feu, dont l’une avait été déclarée volée, indique le rapport. Un passager de la voiture a quitté les lieux à pied, ajoute le rapport.

Six officiers impliqués dans l’arrestation sont en congé administratif et le Bureau d’enquête d’État mène une enquête. Le service de police a demandé l’autorisation d’un juge pour diffuser la vidéo de la caméra corporelle et de la caméra de tableau de bord des voitures de patrouille.

Emancipate NC et d’autres groupes de défense ont présenté cette semaine une liste de demandes au conseil municipal de Raleigh. Ils comprennent le licenciement des agents impliqués dans l’arrestation, la réorganisation du conseil consultatif de la police de la ville et l’arrêt pour l’instant de l’utilisation des Tasers.

“Combien de fois devons-nous assister à des exécutions publiques avant que la police ne soit tenue responsable?” dit Blagrove. “Emancipate NC soutient les demandes présentées au conseil municipal de Raleigh et s’attend à voir des officiers aider à rendre compte de la mort de Daryll Williams.”

___

Barakat a rapporté de Falls Church, Virginie. Sarah Brumfield, rédactrice d’Associated Press à Silver Spring, Maryland, a contribué à ce rapport.

Gary D. Robertson et Matthew Barakat, Associated Press