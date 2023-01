La police de Québec fouille des débris sur un «vaste» site d’explosion où trois personnes ont été retrouvées mortes

L’enquête sur les causes d’une explosion mortelle dans une entreprise de propane au nord de Montréal pourrait être longue et complexe, a annoncé mardi la police après la découverte de trois corps sur les lieux.

Les autorités ont affaire à une scène « vaste » compliquée par de la neige, des matières dangereuses et des objets qui ont été projetés loin des lieux, a indiqué la porte-parole de la police provinciale, Eloïse Cossette.

“C’est une très grande scène avec des tas de débris, nous devons donc être très prudents”, a déclaré Cossette.

La police a annoncé lundi soir qu’elle avait retrouvé les restes de trois personnes portées disparues depuis l’explosion de jeudi dernier au Propane Lafortune, à St-Roch-de-l’Achigan, au Québec, à environ 50 kilomètres au nord de Montréal. On pense que les restes appartiennent à des travailleurs associés à l’entreprise et ils ont été emmenés dans un laboratoire pour être formellement identifiés.

Le service d’incendie local a reçu des appels jeudi matin au sujet d’une explosion et d’un incendie à Propane Lafortune, mais le risque de nouvelles explosions a forcé les pompiers à battre en retraite. Ils n’ont pu maîtriser l’incendie que dans la soirée.

La société de propane a déclaré plus tard que les personnes disparues comprenaient deux employés et un sous-traitant.

Cinq jours après l’explosion, les enquêteurs «cherchaient toujours des réponses» sur les causes de l’explosion, a déclaré Cossette. Elle a dit qu’il y avait plusieurs types de carburant sur les lieux, notamment du propane, de l’essence, du diesel et du mazout.

Les chercheurs ont dû pelleter la neige de la scène avant de pouvoir passer au crible des tas de débris, a déclaré Cossette, ajoutant que la force de l’explosion a dispersé les preuves au loin et en a brûlé une partie.

“C’est un travail de longue haleine et minutieux”, a-t-elle déclaré.

Des techniciens inspectent les lieux d’une entreprise de distribution de propane à St-Roch-de-l’Achigan, au Québec, le dimanche 15 janvier 2023. La police a annoncé lundi soir avoir retrouvé les restes de trois personnes portées disparues depuis l’explosion de jeudi dernier. LA PRESSE CANADIENNE/Graham HughesL’unité des crimes majeurs de la police a également mené une enquête hors site qui comprend des entretiens avec un certain nombre de témoins. Cossette a refusé de dire si la police soupçonnait que des crimes avaient été commis, mais elle a déclaré que l’enquête comprenait la prise de mesures juridiques, telles que l’obtention de mandats.

Gregory Patience, professeur de génie chimique à Polytechnique Montréal, affirme que de telles explosions sont très rares au Canada, mais pas inconnues. À titre d’exemples, il a fait référence à une explosion de gaz naturel à Mississauga, en Ontario, qui a endommagé des dizaines de maisons en 2016, ainsi qu’à la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013, au cours de laquelle 47 personnes ont été tuées lorsqu’un train chargé de pétrole a déraillé et a explosé. au centre-ville.

Pour qu’une explosion se produise, a-t-il dit, il faut trois choses : du carburant, de l’oxydation (généralement de l’air) et une source d’inflammation pour la déclencher, comme une étincelle, une cigarette ou même de l’électricité statique.

Bien qu’il ait dit qu’il ne connaît pas les détails de ce qui s’est passé à St-Roch-de-l’Achigan, il a dit que le scénario le plus probable est qu’il y a eu une sorte de fuite de carburant ou de gaz qui s’est enflammée.

“Il n’y a pas d’autre moyen que cela se soit produit auquel je puisse penser”, a-t-il déclaré.

Des images de drones montrent le vaste Québec. lieu d’explosionPatience a déclaré que le Canada a un processus de certification très strict pour les entreprises qui manipulent des matières dangereuses, ajoutant que les opérateurs doivent revoir et mettre à jour leurs procédures régulièrement. Il considère que ces installations sont sûres, a-t-il dit, notant que ces combustibles sont utilisés dans un grand pourcentage de foyers nord-américains sans aucun problème.

Il a dit qu’il faudra probablement du temps pour savoir ce qui s’est passé au nord de Montréal, car l’enquête impliquera d’examiner de grandes quantités de données hautement techniques et d’examiner toutes les possibilités de ce qui aurait pu mal tourner.

Cossette a déclaré que plusieurs autres organisations enquêtent également sur l’incendie et l’explosion, notamment le bureau du coroner, la commission de la santé et de la sécurité au travail de la province et le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

– Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 janvier 2023.