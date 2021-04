La police de Pune a lancé une manière créative d’interagir avec les gens sur les réseaux sociaux, en leur demandant de suivre un comportement approprié au COVID et d’éviter de quitter leur domicile, sauf en cas d’urgence. sur leur compte Twitter, capture des moments poignants de personnes prenant soin les unes des autres ou fournissant de l’aide. Ces tweets font non seulement ressortir le côté positif, mais aussi la compassion des gens pour leurs concitoyens.

La police de Pune a partagé la photo d’un homme aidant une personne âgée à traverser la route de la ville. La légende disait: « Acte de gentillesse ». Moments de soins vus et invisibles dans la ville de Pune. Nous essayons tous de prendre soin les uns des autres. » Les gens ont accueilli ce message à bras ouverts et ont convenu collectivement que la gentillesse est en effet la nécessité de l’heure dans une situation comme celle-ci.

Le message largement apprécié a donné une vague de positivité qui était nécessaire à ce moment-là. De nombreux utilisateurs ont commenté et apprécié l’acte. Un utilisateur a écrit: «C’est le vrai besoin de la situation. Nous avons tous besoin de nous soutenir et de nous soutenir mutuellement … avec gentillesse et humanité, nous pouvons tous gagner sur n’importe quelle catastrophe. « » La police de Pune et les citoyens sont solidaires « , a écrit un autre utilisateur.

La police de Pune et les citoyens se tiennent ensemble. – Sanjeev Krishna Desh (@DeshSanjeev) 23 avril 2021

Tel est le besoin réel de la situation. Nous devons tous nous soutenir et nous soutenir les uns les autres … avec gentillesse et humanité, nous pouvons tous gagner sur n’importe quelle catastrophe! 🙏— Imran Kazi (@ImranKaazi) 23 avril 2021

Depuis quelques semaines, la police de Pune tweet sous deux ou trois têtes différentes, chacune capturant les moments plus légers et francs de son personnel et des citoyens de la ville. Une série comique se compose de tweets de la police de Pune sur des excuses hilarantes faites par des gens pour justifier le fait d’être hors de chez eux pendant le verrouillage.

Tandis qu’un autre se compose d’histoires de photos, intitulées Through The Barricade – A Slice Of Life, la série capture des moments de la vie de flics déployés sur des barricades symboliques du verrouillage. Good Morning Pune est une série de reportages photo qui montre des flics en service aux petites heures de la journée.

