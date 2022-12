La police de Pune envoie un Challan numérique. L’homme répond “Merci, j’ai l’air bien”

Des caméras de vidéosurveillance surveillent les mouvements des véhicules et s’assurent que les règles de circulation sont respectées. Si quelqu’un ne respecte pas la loi, un challan est immédiatement émis contre le nom du propriétaire du véhicule. Dans un cas similaire, un homme à Pune a été vu en train de faire du vélo sans casque et la police de la ville aux yeux d’aigle n’a pas tardé à le signaler, ce qui a conduit à un fil Twitter hilarant.

La CCTV a capturé un gars du nom de Melvin Cherian faisant du vélo sans casque et a émis un challan numérique contre son nom. Melvin, un passionné de fitness et co-fondateur de GetSetGo Fitness, a répondu sportivement en partageant une photo du challan sur Twitter et a remercié effrontément la police pour la photo. Il a écrit: «Merci, police de Pune. J’ai l’air bien. Je paierai le challan cependant.

La police de Pune n’a pas tardé à réagir. “Bien sûr. PS : Un casque noir ira très bien avec ce joli blouson noir par contre ».

Melvin a répondu par un “oui monsieur” et a ensuite posté un autre tweet dans lequel il a ajouté un aperçu du montant du challan qu’il a payé et a déclaré : “Le challan de la police de Pune a payé, et je promets d’acheter un joli casque noir comme vous l’avez suggéré”. Son tweet a ajouté: «Les maisons de médias m’ont rendu célèbre cependant. J’ai eu quelques 5-6 clients depuis hier car les médias ont eu la gentillesse de m’appeler en tant qu’entrepreneur de fitness ».

Les Twitteratis ont afflué vers le commentaire pour donner leur avis. Un utilisateur a écrit : « Des milliers de plaques d’immatriculation illégales, pas de challan, des millions conduisent du mauvais côté, pas de challan. Mais un homme ne porte pas de casque et il reçoit un challan. Ne pas porter de casque est préjudiciable à soi-même, ne pas suivre les règles de circulation ci-dessus tue les étrangers ».

Un autre utilisateur a écrit : « Le port du casque est synonyme de sécurité. Une conduite sûre est une meilleure option qu’un bon look et un challan payant ».

“Les casques ne sont pas pour les règles, c’est pour votre propre sécurité. C’est absolument absurde que nous ne comprenions pas les fondamentaux », lit-on dans un commentaire.

