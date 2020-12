Le dieu nordique du mal, Loki s’est infiltré dans la culture pop après avoir été introduit dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que le personnage ait commencé comme un méchant, Loki est maintenant l’un des favoris des fans et recevra également une nouvelle série Disney plus bientôt.

En fait, Marvel a publié le premier look de la série à venir le 10 décembre, mettant en vedette l’acteur anglais Tom Hiddleston dans le rôle principal. Maintenant, la police de Pune a réussi à canaliser avec succès la popularité de Loki pour propager un message social. Non seulement le message est plein de jeux de mots cachés et de jeux de mots, mais le message est également très important.

Prenant pour ses poignées officielles Instagram et Twitter, la police de la ville a exhorté chaque Punekar à signaler immédiatement la présence de tout objet suspect dans les lieux publics et à ne pas hésiter à appeler la police. En utilisant une capture d’écran du teaser récemment publié, le mème présente Loki disant «Glorieux» comme un moyen d’apprécier les efforts des résidents pour signaler toute activité suspecte et ne pas éloigner quoi que ce soit d’aussi discret. La mise à jour a également encouragé les citoyens à composer le numéro d’urgence 100 sans se décourager car «aucun rapport n’est discret».

La légende de l’article se lit comme suit: «Nous nous émerveillons de la décision d’un Punekar responsable de ne pas traiter un objet suspect comme discret! #NoReportIsLowkey # Dial100. »

Le message a réussi à faire sa magie sur les internautes et beaucoup ont été vus en train de verser de l’amour sur le mème spirituel. Il a reçu 80 likes sur Twitter et 179 likes sur Instagram.

Un utilisateur d’Instagram a fait l’éloge de l’humour et a écrit «brillant» dans les commentaires. Un Twitterati avait une observation intéressante où ils s’interrogeaient sur le sens de l’humour de la police.

À l’occasion de la Journée des investisseurs Disney, Marvel a publié un aperçu de tonnes de contenu (https://www.news18.com/news/movies/watch-wandavision-trailer-and-first-look-of-loki-the-falcon-and -le-soldat-de-l’hiver-3167678.html). La première bande-annonce complète de WandaVision de Marvel a été dévoilée car elle est sur le point de devenir la première émission en direct de Marvel Cinematic Universe à être présentée en première sur l’application de streaming Disney + Hotstar. L’émission qui nous emmène à travers l’histoire de Vision (Paul Bettany) et Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) sera présentée en première sur la plateforme le mois prochain.

Il sera suivi de Loki and The Falcon andThe Winter Soldier. Marvel a également publié le premier regard de The Falcon et The Winter Soldier qui met en vedette Sam Wilson (The Falcon) et Bucky Barnes (The Winter Soldier) et les acteurs Anthony Mackie et Sebastien Stan ont repris leurs rôles de super-héros. Une émission sur Hawkeye et Kate Bishop est également en préparation.