La police de Pune a le meme parfait «Gangs of Wasseypur» pour mettre en évidence les cyber-escroqueries

Le film policier indien de 2012 Gangs of Wasseypur, réalisé par Anurag Kashyap, a été un énorme succès parmi le public. Même après près d’une décennie, la popularité du film ne fait que croître, tout comme sa référence. Les performances, les dialogues et la cinématographie brillants ont été immortalisés à travers des mèmes et font désormais partie de notre langage. À maintes reprises, les meilleurs et les plus hilarants modèles de mèmes Gangs of Wasseypur ont été utilisés pour décrire les nouvelles et résumer d’autres événements de la vie quotidienne. Inutile de dire que le classique culte mettant en vedette Manoj Bajpayee, Nawazuddin Siddique, Huma Qureshi, Richa Chadha et d’autres acteurs restera à jamais dans les mémoires pour son humour relatable. Récemment, la police de Pune a intensifié son jeu de meme pour sensibiliser le public aux fraudeurs sur Internet.

Les escroqueries en ligne ont augmenté pendant la pandémie, car le nombre de ces cas de cyberfraude a été signalé en ligne. Cependant, la police de Pune a emprunté une route non conventionnelle et a utilisé un mème plein d’esprit basé sur les gangs de Wasseypur pour avertir le public de ces incidents.

Le 4 juillet, la police de Pune a utilisé le célèbre « Chaabi Kahan Hai… Kahan Hai Chaabi ? (Où est la clé?) Modèle de mème du film pour avertir les gens de ne pas être la proie d’annonces non vérifiées sur des sites Web de marché en ligne comme OLX / Quikr. La légende indique que le dialogue emblématique serait parlé par une cyber victime à un fraudeur après l’avoir payé à l’avance pour un scooty répertorié sur Olx/Quikr à moitié prix. La méthode hilarante a été bien accueillie par les internautes qui ont applaudi le message décalé.

Cependant, ce n’est pas la première fois que la police de Pune conquiert le cœur des internautes avec son humour sublime pour sensibiliser. Quelques jours, ils ont publié un autre modèle de mème Gangs of Wasseypur pour informer les internautes des escrocs qui prétendent vendre des médicaments Remdesivir et Mucormycosis. La police a demandé au public de cesser d’appeler des numéros non vérifiés qui prétendent fournir ces médicaments.

Les forces de l’ordre optent pour de telles méthodes amusantes pour amener les gens à suivre les règles et à être informés sur divers sujets. En plus de la police de Pune, le compte Twitter de la police de Mumbai est également un grand succès parmi les utilisateurs de médias sociaux pour ses publications amusantes sur les réseaux sociaux.

