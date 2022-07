La police de Porto Rico découvre la plus grande serre de l’île

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La police de Porto Rico a déclaré avoir fait une descente mardi dans la plus grande serre de marijuana hydroponique de l’île, avec près de 2 000 plantes cultivées dans un ancien centre de traitement de la toxicomanie.

Le commissaire de police Antonio López Figueroa a déclaré que des policiers avaient découvert la serre dans la ville septentrionale de Carolina, juste à l’est de la capitale San Juan, après avoir reçu une plainte concernant un éventuel trafic d’êtres humains. Il a dit que personne n’a été trouvé à l’intérieur du bâtiment de trois étages.

Les responsables ont déclaré que les plantes mesuraient près de six pieds (deux mètres) de haut et que de la marijuana supplémentaire avait été emballée et était prête à être distribuée. Ils ont dit avoir également trouvé des armes sur le site.

López a déclaré que l’enquête était en cours et que la police cherchait à trouver les responsables de ce qu’il a appelé une production de pot au niveau industriel.

Le territoire américain a légalisé la marijuana médicale en 2015 via un décret, mais il n’a pas décriminalisé la substance malgré le récent débat sur la question à la suite de propositions d’autoriser la possession personnelle de 14 grammes à 28 grammes.

The Associated Press