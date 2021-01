Le bureau de police de Portland a déblayé les rues le soir du Nouvel An après que la ville de l’Oregon ait de nouveau été la cible de violents manifestants qui ont vandalisé des bâtiments et auraient attaqué des policiers.

Un groupe activiste dans la ville annoncé qu’ils avaient l’intention de manifester jeudi soir « en solidarité » avec le mouvement Black Lives Matter, mais il semble que les choses ont rapidement dérapé.

Après s’être rassemblés dans le centre-ville de Portland vers 21 heures, les manifestants ont défilé dans les rues, s’arrêtant pour briser la vitrine d’un café Starbucks. Ils ont également vandalisé plusieurs autres bâtiments, dont un poste de police, ont rapporté les médias locaux.

La foule a ensuite tourné son attention vers le palais de justice fédéral Mark O. Hatfield, auparavant la cible de manifestations nocturnes de plusieurs semaines qui ont souvent sombré dans la violence. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des feux d’artifice en cours de lancement près du bâtiment fédéral.

Plusieurs incendies ont été allumés dans le centre-ville, selon les rapports.

Plusieurs incendies se sont déclarés sur et autour de la propriété du palais de justice des États-Unis en face de Chapman Square. Une émeute a maintenant été déclarée. #portland #pdx #manifestation #émeute #portlandprotest #portlandriot pic.twitter.com/lp38OkLL3x – PDX média indépendant (@NDpendentPDX) 1 janvier 2021

Finalement, le PPB a déclaré une émeute, affirmant que les manifestants avaient «A lancé plusieurs bombes incendiaires sur les agents et lancé des feux d’artifice de qualité commerciale au palais de justice fédéral et au centre de justice.»

Des images semblent montrer des feux d’artifice alors que des agents en tenue anti-émeute avancent sur un groupe de manifestants. Certains témoins oculaires ont déclaré qu’ils croyaient que la police avait tiré des boules de poivre ou une autre sorte de munition non létale sur la foule alors qu’elle dispersait les émeutiers.

Le PPB a publié plus tard un mettre à jour disant que la foule s’était fragmentée en plusieurs petits groupes et qu’il y avait encore «Débris brûlés» dans la rue.

Les troubles surviennent juste un jour après que des dizaines de manifestants ont vandalisé près d’une douzaine d’entreprises et de bâtiments publics, dont l’hôtel de ville de Portland, l’Oregon Historical Society et le siège de la PPB.

La nuit dernière, l’antifa s’est à nouveau émue au centre-ville de Portland. Ils ont détruit et vandalisé de nombreuses propriétés, dont un musée, un hôtel de ville et des entreprises. #PortlandRiots #antifa https://t.co/ulLzxta8K7 pic.twitter.com/ga7WheMJ92 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 31 décembre 2020

Plus tôt cette année, Portland est devenue une zone de quasi-guerre entre les manifestants et les agents fédéraux chargés de protéger le palais de justice fédéral. Les escarmouches nocturnes de rue, déclenchées par les manifestations du BLM organisées à la suite de la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis en mai, ont fait la une des journaux nationaux et ont même attiré l’attention du président Donald Trump, qui a accusé les autorités de Portland d’abandonner leur ville. à «Anarchistes».

Aussi sur rt.com Les manifestants de Portland se heurtent à la police et érigent des barricades alors qu’ils occupent une maison saisie au milieu d’une bataille d’expulsion (VIDEOS)

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!