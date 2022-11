La police de Phoenix arrête deux personnes en démembrement mort d’un vétéran

PHOENIX (AP) – La police enquêtant sur le meurtre d’un vétéran de l’armée de l’air de 80 ans a arrêté deux suspects après avoir prétendument mis en gage la scie à chaîne utilisée pour démembrer le corps de la victime.

La police de Phoenix a déclaré que Thomas Wallace était détenu dimanche sous caution en espèces de 1 million de dollars, soupçonné de meurtre au deuxième degré, de dissimulation d’un cadavre, de vol d’une camionnette et de trafic de biens volés, tandis que Romana Gonzalez est emprisonnée pour fraude et vol.

Les autorités ont déclaré que Wallace, 58 ans, avait été un colocataire de la victime et que Gonzalez était également resté de temps en temps à la maison où le corps avait été retrouvé. Il n’était pas clair dimanche si l’un ou l’autre avait un avocat pour parler en son nom. La police n’a pas divulgué l’identité de la victime ni l’âge de Gonzalez.

Les agents sont entrés dans la maison le 1er novembre pour un contrôle de bien-être et ont signalé avoir trouvé deux sacs poubelles noirs dans une chambre, ainsi que des parties du corps coupées dans une pile de couvertures, selon des documents judiciaires. Les enquêteurs des homicides ont alors découvert du sang sur le plafond, les murs et les meubles, et la tête de la victime dans des couches de linge.

La camionnette disparue de la victime a été retrouvée dans un motel en bas de la rue où Wallace et Gonzalez ont également été localisés et arrêtés jeudi, a annoncé la police.

Wallace et Gonzalez sont accusés d’avoir mis en gage certains des articles de la victime le mois dernier pour 50 $, y compris une scie de 10 pouces qui avait encore des morceaux de chair dans la chaîne et un sac photo avec la carte de visite de la victime à l’intérieur.

Ruby Lowry a déclaré à la chaîne de télévision Phoenix KPNX qu’il était un bon voisin qui aiderait n’importe qui, et “il ne méritait pas cela”.

The Associated Press