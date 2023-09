La police de Philadelphie arrête des dizaines de personnes après le saccage de magasins à travers la ville : NPR

basculer la légende Matt Rourke/AP

Des dizaines de personnes ont saccagé des magasins à Philadelphie mardi soir, faisant irruption en grand nombre et s’enfuyant rapidement avec des marchandises volées.

Les forces de l’ordre ont déclaré avoir arrêté 49 adultes et trois mineurs lors du pillage, qui a eu lieu peu de temps après une manifestation pacifique contre un décision du juge d’abandonner toutes les accusations contre un policier de Philadelphie qui a abattu un conducteur le mois dernier.

Le commissaire de police par intérim, John M. Stanford Jr., a souligné que les incidents n’étaient pas liés à la manifestation : « Ce que nous avions ce soir, c’était un groupe d’opportunistes criminels qui profitaient de la situation et tentaient de détruire notre ville », a-t-il déclaré dans un communiqué. conférence de presse Mardi soir.

Mercredi, la police a déclaré qu’il aurait une présence accrue dans toute la ville et a averti que les agents étaient « prêts à procéder à davantage » d’arrestations.

Vidéo sur les réseaux sociaux a montré des voleurs pénétrant par effraction dans un Apple Store, et des groupes ont également volé un Foot Locker, un Lululemon et un magasin d’alcool, le Enquêteur de Philadelphie signalé.

La Commission de contrôle des alcools de Pennsylvanie fermé tous ses points de vente dans la région Mercredi « dans l’intérêt de la sécurité des employés » et en attendant une évaluation des dommages et des pertes, a déclaré à NPR le porte-parole de la société des alcools, Shawn M. Kelly.

« Au moins 18 magasins Fine Wine & Good Spirits à Philadelphie ont été pillés » mardi soir, a déclaré Kelly. « Heureusement, aucun employé n’a été blessé, même si certains ont été naturellement secoués. »

Philadelphie est la dernière ville à avoir été témoin de scènes dramatiques de fracas et de saisies en grand groupe, qui ont été documentées à travers le pays ces dernières années, même s’il n’est pas clair si de tels crimes sont réellement en augmentation.

Pourtant, les détaillants ont tiré la sonnette d’alarme concernant les vols dans leurs commerces. Target a déclaré mardi que c’était fermeture de neuf magasins dans quatre Étatscitant le vol et le crime organisé de vente au détail, qui implique des opérations criminelles à grande échelle consistant à voler et à revendre des marchandises.

UN Enquête de la Fédération nationale du commerce de détail estime que la « démarque inconnue » – le terme utilisé par l’industrie pour désigner les pertes – s’est élevée à 112,1 milliards de dollars en 2022, contre 93,9 milliards de dollars en 2021. Ces chiffres sont basés sur des données autodéclarées par des entreprises et d’autres groupes, et incluent également les pertes dues au vol d’employés, aux caissiers. erreurs, prix incorrects et plus encore.

À Philadelphie, Stanford a déclaré que les vols avaient commencé vers 20 heures dans le centre-ville, avec une foule pouvant atteindre une centaine de personnes.

Les autorités ont alors commencé à recevoir des appels au 911 concernant des pillages dans différents quartiers, dont il pense que les gens discutaient en ligne. « Nous avons pu relier certaines choses sur les réseaux sociaux et constater qu’il y avait des discussions sur certains endroits », a déclaré Stanford.

Plusieurs véhicules et une voiture de police ont été vandalisés, et la police a récupéré au moins deux armes à feu lors des arrestations, même s’il n’était pas clair si ces armes étaient liés aux troubles de mardi soir.

Drew Neckar, président de Security Advisors Consulting Group, a déclaré qu’il était difficile de perturber les piratages de grands groupes en raison de la rapidité avec laquelle ils se produisent et du nombre de personnes impliquées.

« Aucun magasin ne peut avoir le niveau de sécurité nécessaire pour résister ou avoir des agents de sécurité en place pour empêcher une centaine de personnes franchissant la porte avec l’intention de piller », a-t-il déclaré.

Neckar a ajouté qu’une fois que les voleurs sont à l’intérieur, la plupart des détaillants disent à leurs employés et agents de sécurité de « reculer et d’être un bon témoin, ce qui est la bonne chose à faire, car vous ne voulez pas que les gens soient blessés alors que vous risquez de perdre des stocks ». et des dollars. »

Certains détaillants ont pris d’autres mesures pour réduire leur risque d’être la cible de grands groupes de voleurs, comme l’installation de verre feuilleté et le stockage des marchandises de grande valeur dans une zone sécurisée du magasin, a-t-il ajouté.