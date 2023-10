La police de Park Ridge, canton du Maine, utilise des stratégies pour lutter contre les mauvais comportements des jeunes

Les entreprises et les résidents de Park Ridge se sont plaints du comportement des jeunes dans le quartier des affaires d’Uptown, des garçons luttant sur les trottoirs aux foules d’enfants tirant des feux d’artifice à Hinkley Park.

Une organisation civique de Park Ridge a tenu une réunion le 11 octobre pour discuter de ce comportement et de la manière dont les jeunes sont disciplinés. Le chef de la police, Robert Kampwirth, a déclaré à Pioneer Press, un jour après son inauguration le mois dernier, que le service de police voudrait aider à fournir des solutions.

Certains membres de l’organisation civique, appelée Action Ridge, souhaitent élargir ces conversations pour essayer des pratiques réparatrices.

Le policier Carlos Panizo, un agent des ressources étudiantes du Maine South High School qui patrouille dans le centre-ville pendant les mois d’été, s’est entretenu avec les membres d’Action Ridge lors de leur réunion mensuelle. Il a déclaré que pendant les mois d’été, les collégiens – les élèves de septième et huitième années – sont ceux qui se rassemblent dans le centre-ville, près de Northwest Highway et d’Euclid Avenue.

« En général, ils se regroupent en groupes de 20 à 50 », a expliqué Panizo. Il a dit que dans ces scénarios, des groupes de filles se réunissent pour parler ; les garçons, en revanche, deviennent un peu plus turbulents et leur comportement peut relever de la conduite désordonnée.

« Ils commencent à vouloir faire quelque chose et simplement être physiques », a déclaré Panizo.

Panizo a décrit une situation dans laquelle il a vu un jeune homme graver ses initiales sur une table chez Panera dans le quartier Uptown. Il a déclaré que pour réparer le tort, il donnait à la victime, en l’occurrence le directeur de Panera, quatre options pour obtenir justice.

La première option serait d’appeler les parents de l’enfant, de les faire venir à Panera et de négocier une réparation du préjudice avec le responsable. La deuxième option serait d’inculper l’enfant au criminel, ce qui pourrait se faire de deux manières.

Panizo pourrait accuser l’enfant d’une violation des ordonnances de la ville, un peu comme une contravention que la ville donne pour des pelouses envahies par la végétation. Parce que Park Ridge adopte les lois de l’État de l’Illinois dans ses ordonnances municipales, l’enfant pourrait être accusé de vandalisme ou de dommages criminels à la propriété. L’enfant et ses parents devraient se présenter devant un juge du palais de justice de Skokie, et une amende ou des travaux d’intérêt général pourraient en être la conséquence.

L’autre façon d’inculper pénalement un enfant serait de passer par les tribunaux pour mineurs, où Panizo devrait demander que le mineur soit inculpé. Panizo a déclaré que le bureau du procureur de l’État du comté de Cook examinerait la requête pour décider s’il souhaitait porter plainte. Panizo, cependant, a déclaré que ce n’était peut-être pas un moyen efficace d’obtenir justice.

« Pour être honnête, dans le comté de Cook, notre système judiciaire pour mineurs est très taxé de véritables voleurs de voitures et de meurtriers. Malheureusement… quelque chose comme un dommage criminel à la propriété de Panera ne reviendrait jamais [as something the State’s Attorney would want to pursue] », a déclaré Panizo.

La quatrième option que Panizo pourrait proposer au responsable de Panera dans ce scénario serait d’envoyer l’enfant au Peer Jury, un programme géré par le département MaineStay Youth and Family Services du Maine Township. Dans le cadre du programme, les pairs du délinquant, composés d’adolescents âgés de 14 à 17 ans, décideraient du montant approprié de travaux d’intérêt général après avoir posé à l’enfant des questions sur ce qu’ils avaient fait et pris le temps de réfléchir.

Evan White, l’agence et coordinateur du programme pour MaineStay, a expliqué en détail à quoi ressemble le jury par les pairs pour quelqu’un qui participe au programme. « C’est un environnement plutôt calme », a décrit White. « Ce n’est pas aussi effrayant que d’aller [a courthouse].» Il a ajouté que le jury n’inflige pas d’amendes, ce qui peut également intéresser les parents.

Les contrevenants ne peuvent participer au programme qu’en admettant leur culpabilité pour l’infraction, a déclaré White. Les jurés demanderont au délinquant ce qu’il a fait avant et après pour avoir une idée complète du motif de sa mauvaise conduite. Après cela, le jury posera des questions telles que : « Comment vous êtes-vous senti après ? » « Avez-vous eu une montée d’adrénaline? » « Comment cela a-t-il affecté vos relations avec les autres ? »

White a déclaré que le jury pose ces questions dans cet ordre afin que le délinquant puisse revivre ce qu’il a fait et y réfléchir avec le jury. Après la conversation, le jury décide du nombre d’heures de travaux d’intérêt général que le délinquant doit accomplir. White a déclaré que le seul cas dans lequel un délinquant n’a pas terminé ses travaux d’intérêt général était lorsqu’il a déménagé.

White a déclaré que les jurés participent sur une base bénévole et que 22 sont inscrits au programme. Il a déclaré qu’un bon nombre d’élèves du Maine South High School participent en tant que jurés et que certains d’entre eux ont un intérêt général pour la justice pénale et souhaitent peut-être poursuivre une carrière juridique ou policière. Dans les cas où un délinquant et un juré se connaissent, le juré est excusé pour éviter une recommandation biaisée de travaux d’intérêt général.

Le jury de pairs n’est disponible que pour les primo-délinquants et les infractions non violentes. White a déclaré que le cas le plus grave qu’il ait jamais vu était celui d’une jeune fille de 17 ans surprise en train de voler des cartes de crédit. Si la jeune fille avait eu plus de 18 ans, elle aurait été inculpée au pénal, ce qui aurait été inscrit dans son casier judiciaire.

« Elle aurait pu aller en prison et devoir payer une très lourde amende », a déclaré White. « Vous pourriez avoir l’impression que vous êtes sur le point d’aller à l’université et de commencer votre carrière, et cela aurait pu être immédiatement terminé, car cela aurait été inscrit dans son dossier. »

Le jury des pairs se réunit une fois par mois, en juillet, août et janvier. White a déclaré que lorsque les jurés se réunissent, ils examinent généralement un à trois cas impliquant une à huit personnes.

Panizo a déclaré que la plupart du temps, lorsqu’il examine les options avec une victime, il entend des choses comme « Je ne veux pas gâcher leur vie », ce qui signifie que les victimes ne veulent pas porter plainte qui figurerait dans le casier judiciaire d’un enfant. Lorsqu’un enfant est accusé d’une ordonnance de la ville ou est envoyé devant un jury de pairs, son dossier est scellé, a déclaré Panizo.