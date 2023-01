La police de North Aurora offrira des présentations gratuites sur les escroqueries et le vol d’identité pour les personnes âgées – Shaw Local

Le service de police de North Aurora propose deux présentations gratuites en personne sur les escroqueries et le vol d’identité pour les personnes âgées.

Selon un communiqué de presse du département de police, les présentations mettront en vedette des conférenciers du bureau des procureurs de l’État du comté de Kane, y compris le procureur de l’État Jamie Mosser, pour fournir des informations sur la façon d’éviter de devenir une victime et ce qu’il faut faire si vous ou quelqu’un que vous connaissez a été victime d’une arnaque. .

“Les seniors sont l’un des groupes les plus ciblés par les escrocs, en face à face, en ligne et par téléphone, mais ils sont également l’un des groupes les plus difficiles à atteindre en masse”, a déclaré le chef adjoint Scott Buziecki dans le communiqué. “Nous sommes généralement en mesure d’atteindre un grand nombre de personnes via les médias sociaux et les envois d’e-mails, mais les personnes âgées ont tendance à moins utiliser ces plateformes que les autres groupes.”

Les personnes âgées sont invitées à s’inscrire dès que des places sont disponibles.

Les présentations seront proposées :

Vendredi 13 janvier à 10 h

Mercredi 18 janvier à 18h30

Les présentations auront lieu au service de police de North Aurora, 200 S. Lincolnway St., à l’angle nord-ouest de la route 31 et de la route de l’aéroport. Entrez dans le parking de Airport Road.

Pour vous inscrire, contactez l’agente Robyn Stecklein au 630-897-8705, ext. 716 ou à rstecklein@northaurora.org.