La police de North Aurora arrête 4 personnes après qu’un groupe de 50 personnes a signalé des combats à Island Park ce week-end – Shaw Local

NORTH AURORA – – La police de North Aurora a récupéré une arme de poing et arrêté quatre personnes samedi soir après avoir répondu à un rapport faisant état d’environ 50 personnes se battant au parc de l’île de North Aurora, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

Une femme, qui était l’une des quatre personnes arrêtées, fait face à des accusations d’armes à feu, a indiqué la police.

La police a été appelée au parc de State Street et de Fox River peu après 19 heures, en réponse à une bagarre en cours. Alors qu’ils se dirigeaient vers le combat, les répartiteurs ont dit à la police qu’une personne impliquée pourrait avoir une arme à feu, a indiqué le communiqué.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé un groupe de personnes en train de se battre et il y avait environ 50 personnes présentes. Des témoins ont déclaré à la police qu’une femme avait une arme à feu et tentait de monter dans un véhicule, selon le communiqué. La femme, identifiée comme Xykiriah Clark, a été arrêtée et les agents auraient trouvé une arme de poing dissimulée, selon le communiqué.

Lorsque la police a atteint le groupe qui se battait, un individu était déjà partiellement au sol et des témoins ont déclaré qu’il avait commencé la bagarre. Tyrese Wilson a été détenu puis inculpé, selon le communiqué.

Les agents ont également vu un homme, identifié plus tard comme étant Jerome Wilson, commencer des bagarres avec d’autres et il a été placé en garde à vue puis inculpé également, selon le communiqué.

Un autre homme, identifié plus tard comme étant Jarvis Wilson, a été vu en train de courir vers le sud depuis les lieux. La police l’a attrapé et détenu après une courte poursuite à pied, a indiqué le communiqué.

Le bureau du procureur de l’État du comté de Kane a approuvé les accusations contre Xykiriah Clark, 20 ans, du bloc 16800 de Head Avenue, Hazel Crest. Clark a été accusé d’utilisation illégale d’une arme et de possession d’une arme à feu sans carte d’identité de propriétaire d’arme à feu valide.

Tyrese Wilson, 22 ans, du bloc 2800 de West 81st Street, Chicago, Jarvis Wilson, 27 ans, du bloc 5100 de West Washington Boulevard, Chicago et Jerome Wilson, 28 ans, du bloc 5100 de West Washington Boulevard, Chicago, ont également été arrêtés. tous accusés d’action de foule, indique le communiqué.

La police d’Aurora et de Batavia et les députés du comté de Kane ont également aidé, selon le communiqué.