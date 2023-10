La police de Newport Beach enquête sur le marquage de croix gammées sur un casier du lycée Corona del Mar, considéré comme un crime de haine, a déclaré le district scolaire unifié de Newport-Mesa.

Le district scolaire a pris connaissance du vandalisme le week-end dernier et l’a signalé à la police.

« Ce comportement est inacceptable et ne sera pas toléré dans nos écoles », a déclaré Annette Franco, porte-parole du district. « Nous enquêtons et avons rencontré la Fédération juive du comté d’Orange pour déterminer les prochaines étapes pour aider notre communauté scolaire à devenir de meilleurs citoyens. Des mesures immédiates sont prises à mesure que nous élaborons des plans à plus long terme.

Un porte-parole du département de police de Newport Beach a déclaré que les détectives enquêtaient.

Bien que l’incident survienne moins de deux semaines après le début de la guerre en Israël et à Gaza, le district scolaire a un historique d’incidents antisémites.

En 2019, la police a été alertée après qu’un groupe de lycéens buvant de l’alcool lors d’une fête à la maison ait pris une photo faisant le salut nazi autour d’une table avec des gobelets en plastique rouges disposés en forme de croix gammée.

Les étudiants présents à cette fête fréquentaient les lycées de Newport Harbor, Estancia et Costa Mesa, et non le lycée Corona del Mar.

Les rapports d’incidents haineux ont augmenté au cours des dernières années dans le comté d’Orange, passant de 41 incidents en 2021 à 103 en 2022, selon un rapport du comté.

Brian Levin, fondateur du Centre d’étude sur la haine et l’extrémisme de l’État de Californie à San Bernardino, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des incidents antisémites et antimusulmans depuis le début de la guerre, même si les données sont très préliminaires.

Levin a déclaré que sept crimes de haine antisémites ont été signalés dans la ville de Los Angeles entre le 6 et le 16 octobre de cette année, contre trois au cours de la même période l’année dernière.

« Nous avons constaté une augmentation de la haine anti-musulmane et anti-juive. La plupart des augmentations se produisent avec des incidents non criminels, et les incidents anti-juifs semblent pour l’instant augmenter davantage », a déclaré Levin.