La police de New York va déployer des drones pour espionner les barbecues de la fête du Travail

Les New-Yorkais qui se détendent avec des bières et des hamburgers ce week-end de la fête du Travail pourraient avoir un invité inattendu qui plane au-dessus de leur jardin. Dès vendredi, le Département de police de New York dit qu’il commencera à envoyer des drones pour surveiller les perturbations potentielles lors de fêtes ou d’autres grands rassemblements. Des experts en matière de vie privée et de liberté civile ont déclaré à Gizmodo que cette pratique allait trop loin et pourrait violer les lois locales sur la surveillance.

« Si un appelant déclare qu’il y a une grande foule, une grande fête dans une cour, nous allons utiliser nos atouts pour monter et vérifier la fête », a déclaré le commissaire adjoint du NYPD, Kaz Daughtry, lors d’une conférence de presse jeudi.

Daughtry a déclaré que les drones répondraient à la fois aux « appels non prioritaires et aux appels prioritaires ». Cela signifie que les drones ne seront pas uniquement utilisés pour des urgences 911 potentiellement dangereuses. Au lieu de cela, Daughty a expliqué que les appareils volants pourraient être utilisés pour répondre à un appel au 311 lorsqu’un appelant décrit une perturbation lors d’une grande fête ou dans une cour. Les drones commenceront leurs recherches vendredi soir et se poursuivront pendant le week-end de la fête du Travail et de la fête des Antilles.

« Nous allons utiliser nos atouts pour monter, vérifier l’état du parti, pour nous assurer si l’appel est fondé ou non, et nous serons en mesure de déterminer combien de ressources nous devons envoyer à cet endroit pour ce week-end », a ajouté Daughtry.

Le maire de New York, Eric Adams, a défendu cette pratique lors d’une conférence de presse vendredi, au cours de laquelle il a déclaré que les drones n’allaient pas « examiner le grill de quelqu’un ». Le maire a déclaré que les drones répondraient aux plaintes liées à la musique forte, survoleraient la zone et détermineraient s’il était nécessaire ou non d’envoyer des policiers ou des équipes de gestion de crise sur place.

« Nous allons désormais devenir le leader dans la manière d’utiliser correctement les drones », a déclaré Adams lors d’une conférence de presse. Lorsqu’on lui a demandé de répondre aux préoccupations en matière de confidentialité, Adams a répondu : « nous devons repousser les aspects de science-fiction des drones ».

L’adjoint au maire chargé de la sécurité publique, Philip Banks, tient une séance d’information sur la sécurité publique à New York

Le NYPD n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo. Le commissaire adjoint à l’information publique de New York nous a renvoyé à la conférence de presse et rapports antérieurs sur l’utilisation des drones par la police de New York.

Les défenseurs de la vie privée ont tiré la sonnette d’alarme à la suite des commentaires de Daughtry, alléguant que le déploiement soudain de drones par la police de New York viole la vie privée et pourrait aller à l’encontre des lois de surveillance récemment adoptées.

« Ce plan ne fonctionne tout simplement pas », a déclaré à Gizmodo le directeur exécutif du projet de surveillance des technologies de surveillance, Albert Fox Cahn. « Avant même que ces drones ne décollent, la police de New York a déjà enfreint la loi, violant la loi POST de 2020, qui exige un avis public et des commentaires avant de lancer de nouveaux programmes de surveillance. »

Fox Cahn fait référence au La loi sur la surveillance publique des technologies de surveillance, une loi de 2020 visant à accroître la transparence de la police sur les technologies de surveillance en obligeant les agences à annoncer publiquement leur intention d’utiliser de nouvelles technologies au moins 90 jours avant de le faire. La loi a été adoptée quelques mois seulement après avoir découvert que certains agents de la police de New York utilisaient un outil controversé de reconnaissance faciale par le société privée Clearview AI pour aider à identifier des suspects criminels potentiels. Les drones semblent aller plus loin, en répondant potentiellement aux troubles domestiques. plaintes. Ni le NYPD ni le bureau du maire n’ont répondu aux questions de Gizmodo demandant si cette pratique se poursuivrait après la fête du Travail.

« Espionner les barbecues dans leur jardin est clairement un pas de trop pour la plupart des New-Yorkais. » » a ajouté Fox Cahn. Daniel Schwarz, stratège en matière de confidentialité et de technologie à l’Union des libertés civiles de New York, a souscrit à l’évaluation de Fox Cahn dans un récent article. entretien avec Associated Press et a comparé le déploiement de drones par la police de New York à un « scénario inspiré de la science-fiction ».

Eric Adams adopte la technologie policière

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, lui-même ancien capitaine de police, a adopté l’utilisation par la police de New York des nouvelles technologies de surveillance pour mener à bien son programme soi-disant sévère envers la criminalité. Depuis son entrée en fonction en janvier 2022, Adams a promu ajout de 6 500 caméras de surveillance aux wagons de métro et a adopté l’utilisation par la police d’un logiciel controversé de reconnaissance faciale. Adams a publiquement décrit les préoccupations en matière de confidentialité concernant ces technologies comme étant exagérées. Crime aurait a augmenté de près de 24% au cours de la première année de l’administration d’Adams.

« Je suis époustouflé de constater à quel point nous n’avons pas adopté la technologie, et cela est dû en partie au fait que beaucoup de nos élus ont peur », a déclaré Adams dans un communiqué. entretien avec Politico. «Quelle que soit la technologie, ils pensent: ‘Oh, c’est un croque-mitaine.’ C’est Big Brother qui te surveille. Non, Big Brother vous protège.

Les drones constituent une part importante de la police de haute technologie envisagée par Adams. L’année dernière, selon Selon l’Associated Press, la police de New York a utilisé des drones à des fins d’urgence ou de sécurité publique 124 fois cette année. Cela représente seulement quatre cas signalés l’année dernière. Le maire de même a donné le feu vert à l’achat de plusieurs robots ressemblant à des chiens auprès de Boston Dynamicsmalgré ces mêmes robots qui suscitent une vague de critiques publiques moins de deux ans auparavant.

Mise à jour, 13 h 55 HNE : ajout d’une déclaration d’Eric Adams.