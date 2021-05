La police de New York réunit des canetons avec leur mère et laisse les internautes émerveillés

Une vidéo réconfortante qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre des policiers de New York sauvant une douzaine de canetons perdus et les réunissant avec leur mère. L’incident qui s’est produit au cours du week-end est devenu viral après que Manhattan Bird Alert a partagé l’histoire avec des légendes et des vidéos sur Twitter, gagnant le cœur des internautes.

En suivant les images prises par David Barrett, fondateur de Manhattan Bird Alert, les canetons s’étaient éloignés en laissant leur mère et le Central Park dans la partie de l’Upper East Side à Manhattan. Leur mésaventure a mis fin à la douzaine de perdus se dandinant dans Lexington Avenue.

La vidéo publiée sur le site de micro-blogging montre l’un des agents marchant avec les canetons dans le chariot à travers les rues, suivi de près par leur mère vigilante. On peut voir l’officier tourner et faire une pause de temps en temps pour laisser la mère se rattraper et leur montrer également traverser l’avenue très fréquentée de Park, entre autres rues. L’officier a ensuite fait basculer le transporteur par Conservatory Water à Central Park, réunissant la famille. Cependant, on ne sait pas encore combien de temps la famille de canards a erré à l’extérieur du parc.

Regardez-le ici:

Officiers de la @ NYPD19Pct sauvé ce matin une famille d’une douzaine de canetons qui avait déambulé devant Lexington Avenue. Ils ont mis les canetons dans un porte-bébé et maman a entendu leurs piaulements et les a suivis jusqu’à Central Park, près de Conservatory Water! pic.twitter.com/MJmr7lK5Og– Alerte aux oiseaux de Manhattan (@BirdCentralPark) 9 mai 2021

Dans une autre vidéo, Manhattan Bird Alert a informé que la mère sauvée Mallard et son canard se débrouillaient bien au Conservatory Water de Central Park.

La mère sauvée Mallard et sa flottille de canards duveteux se débrouillent bien sur le Conservatory Water de Central Park maintenant. pic.twitter.com/OfdxfS0pPO– Alerte aux oiseaux de Manhattan (@BirdCentralPark) 9 mai 2021

Pendant ce temps, les deux publications vidéo sont devenues virales et ont recueilli près de 58000 vues combinées sur Twitter et des dizaines de commentaires d’utilisateurs qui ont félicité la police de New York pour son acte aimable.

Un utilisateur leur a souhaité une bonne fête des mères.

Bonne fête des mères à cet équipage – Andrew MacCachran (@wheresmykilt) 9 mai 2021

Un autre a qualifié le sauvetage de «si gentil» et espère que «les gardes du parc surveillent» les canetons.

Une chose si douce. J’espère que les gardes du parc garderont un œil sur eux et peut-être stocker l’eau avec du poisson s’il n’y en a pas assez? Sinon, ils vivront des morceaux de bagel et des Cheerios des enfants. – AuntChristine ™ WildLife is Essential (@AuntNYC) 9 mai 2021

Un troisième utilisateur espérait que la mère canard profite de sa journée «avec ses enfants» après leur réunification, tout en félicitant le NYPD et en écrivant «Great Job & rdquo».

Wow! J’espère que maman profite de sa journée avec ses enfants. Excellent travail NYPD! – Sara Aguia (@sara_aguia) 9 mai 2021

Un autre utilisateur a publié quelques photos montrant la famille réunie et a écrit: «L’histoire de la fête des mères parfaite».

