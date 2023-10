La police de New York recherche un suspect après qu’un activiste ait été poignardé à mort à un arrêt de bus

Un homme qui a consacré sa vie à l’activisme pour la justice sociale a été poignardé à mort par un inconnu dans une rue de New York après avoir assisté à un mariage avec sa petite amie.

Ryan Carson, 32 ans, a été poignardé à plusieurs reprises près d’un arrêt de bus sur Malcolm X Boulevard et Lafayette Avenue à Brooklyn, lundi vers 4 heures du matin. Points de vente locaux signalé que Carson attendait le bus après son retour d’un mariage à Long Island avec sa petite amie.

Des images de surveillance ont montré le suspect passant devant Carson et sa petite amie, qui étaient assises sur un banc. Quelques instants plus tard, une vidéo montrait Carson et sa petite amie marchant dans la même direction que le suspect.

Le suspect, qui portait une veste sombre avec une capuche, a semblé soudainement commencer à donner des coups de pied et à bousculer un scooter stationné.

Le suspect a ensuite demandé au couple ce qu’ils regardaient, rapporte le New York Daily News. signalé.

Le suspect, selon la police, a commencé à marcher vers le couple, qui s’était arrêté. Les images de surveillance montraient le suspect agissant de manière agressive envers Carson, qui semblait pousser le suspect à la poitrine. Le suspect a alors semblé frapper Carson, qui a commencé à reculer, essayant de repousser le suspect.

La police a déclaré que l’homme avait poignardé Carson à plusieurs reprises à la poitrine. Des images de vidéosurveillance ont montré le suspect semblant alors agir de manière agressive envers la petite amie de Carson, alors que Carson gisait au sol. Le suspect a semblé tenter de se jeter avec ce qui semblait être un couteau à la main avant de s’enfuir des lieux.

Gothamiste signalé que le suspect s’est enfui vers l’est sur la rue Van Buren. Carson a été transporté à l’hôpital du comté de Kings mais n’a pas pu être sauvé.

Mardi, la police tweeté une photo de l’homme et a exhorté toute personne ayant des informations à les alerter.

Une photo mise en ligne montré Carson et sa petite amie souriaient plus tôt dans la journée devant un mur de fleurs sur ce qui semblait être le lieu du mariage.

Carson a travaillé pendant plus d’une décennie avec le New York Public Interest Research Group, l’organisation d’éducation publique non partisane dirigée par les étudiants. dit.

Il disait : « Ryan a fait ses débuts avec NYPIRG en tant qu’étudiant au Pratt Institute et a ensuite représenté la section au conseil d’administration étudiant de NYPIRG.

« Il a ensuite occupé divers postes au cours de sa décennie de service, le plus récemment en tant que directeur principal de la campagne sur les déchets solides, dirigeant notre campagne à l’échelle de l’État visant à étendre et à moderniser la loi de l’État sur le dépôt des bouteilles.

Le groupe a qualifié Carson de « membre du personnel, collègue et ami bien-aimé, ainsi que de défenseur créatif, talentueux, implacable et optimiste des étudiants et de l’environnement ».

Le maire de New York, Eric Adams, dit Carson « a transformé sa passion en but » et a fait de son « esprit généreux » une « bouée pour tous ».

« Son meurtre est impensable et la police de New York ne se reposera pas tant que nous ne l’aurons pas traduit en justice », a déclaré Adams.

Le sénateur de New York Chuck Schumer a également pleuré Carson, tweeter: « Ryan Carson s’est investi dans tout ce qu’il faisait avec passion et humanité. »

Schumer a déclaré qu’il avait travaillé avec Carson sur une mairie et concernant la loi sur la réduction de l’inflation. Qualifiant Carson de « talent montant et d’activiste extraordinaire », Schumer a déclaré : « Que sa mémoire et son travail nous inspirent. »

Carson a créé l’organisation de défense No OD NY, pour lutter contre la crise des surdoses de drogue, a déclaré la membre de l’Assemblée de l’État, Emily Gallagher, qui a qualifié Carson de « cher ami ».

«J’ai rencontré Ryan il y a de nombreuses années sur la scène DIY punk et il est un ami de confiance à Albany et chez moi. Il me manque », dit-elle a écrit.

En 2021, Carson a parcouru plus de 150 miles de New York à Albany pour sensibiliser aux centres de prévention des surdoses et aux ressources de réduction des risques, Gothamist signalé.

Gallagher a déclaré au même média qu’elle avait hâte de voir Carson ce week-end, à sa fête d’anniversaire.

«J’avais tellement hâte de le voir samedi. C’est assez foireux que maintenant je vais probablement le voir à un enterrement à la place », a-t-elle déclaré. dit.