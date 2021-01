La police de New York a publié mercredi une vidéo de surveillance montrant une femme s’attaquant à une adolescente noire qu’elle accusait d’avoir volé son téléphone lors d’un incident viral qui a déclenché des appels à l’arrestation de la femme.

La vidéo, publiée mercredi par le chef des détectives du NYPD Rodney Harrison, montre une femme s’attaquant à une personne, identifiée comme Keyon Harrold Jr.Le jeune homme – le fils de 14 ans du musicien de jazz Keyon Harrold – tente de s’éloigner de la femme. avant qu’ils ne tombent tous les deux au sol.

La vidéo se termine par un gros plan du visage de la femme avec la légende «Wanted».

« Le samedi 26 décembre, la femme de cette vidéo a accusé à tort une adolescente innocente de 14 ans d’avoir volé son téléphone portable », a tweeté Harrison, accompagnée d’un appel à l’aide pour localiser la femme. «Elle a ensuite procédé à l’attaquer physiquement et a fui les lieux avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

La police a déclaré que la femme avait été identifiée, mais n’avait pas divulgué son nom. L’incident ne fait pas l’objet d’une enquête comme un incident de partialité, a déclaré un porte-parole du NYPD dans un communiqué.

L’aîné Harrold a publié sa propre vidéo de l’incident sur sa page Instagram. Sa vidéo, qui dure environ une minute et a été vue plus de 2 millions de fois, montre une femme qui demande à un jeune homme de lui montrer le téléphone qu’il porte. Elle insiste à plusieurs reprises que c’est son téléphone.

La confrontation a eu lieu à l’hôtel Arlo SoHo dans le Lower Manhattan, selon Harrold.

« Vous plaisantez j’espère? Vous avez l’impression qu’il n’y a qu’un seul iPhone fabriqué au monde? » Harrod peut entendre dire dans la vidéo.

Un homme qui dit être le directeur de l’hôtel dit qu’il essaie de «régler la situation».

La femme de plus en plus irritée demande qu’on lui montre la «preuve» que le téléphone que le jeune Harrold porte est le sien – Harrold refuse. La femme dit également qu’elle ne laissera pas Harrold et son fils partir. La vidéo s’arrête au fur et à mesure que la caméra tremble et que les voix s’élèvent.

«Il y a des milliers d’hommes noirs en prison qui ont été faussement accusés», a déclaré Harrold à l’Associated Press. «C’est pourquoi nous devons nous attaquer à des incidents comme celui-ci maintenant, avant qu’ils ne deviennent des problèmes qui changent la vie et qui ont un impact sur la vie qui affectent négativement et de manière dévastatrice les Noirs.

Dans une publication sur Instagram, Harrold, qui, selon son site Web, est de Ferguson, dans le Missouri, a déclaré que le téléphone de la femme avait ensuite été retourné par un chauffeur Uber.

La femme a donné sa version de l’histoire à CNN. Elle a déclaré au point de vente qu’elle avait été agressée au cours de l’incident, une affirmation que CNN n’avait pas pu vérifier, et qu’elle était disposée à coopérer à l’enquête. La femme de 22 ans a également déclaré à CNN qu’elle était prête à parler avec Harrold.

L’avocat des droits civils Ben Crump a appelé la femme à rendre des comptes. Dans un communiqué, lui et la famille Harrold ont appelé le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., «à porter des accusations d’agression et de voies de fait contre cette femme pour envoyer le message qu’un comportement haineux et à motivation raciste est inacceptable».

Crump a déclaré jeudi que le révérend Al Sharpton avait organisé une réunion entre lui-même, Vance et les parents de Harrold Jr. « pour discuter des prochaines étapes pour obtenir justice. »

« Alors que cette année de prise de conscience raciale tire à sa fin, il est profondément troublant que des incidents comme celui-ci, dans lequel un enfant noir est considéré et traité comme un criminel, continuent à se produire », a déclaré Crump dans un communiqué de lundi.

Il a ajouté: «Pour aggraver l’injustice, le directeur de l’hôtel a demandé par défaut à Keyon, 14 ans, de prouver son innocence, documentant que nous avons deux systèmes judiciaires en Amérique et que les Noirs sont traités comme coupables jusqu’à preuve de leur innocence.»

Un porte-parole du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, a déclaré que le bureau «enquêtait de manière approfondie sur cet incident» dans un communiqué envoyé par courrier électronique à USA TODAY.

Arlo Hotels a publié une déclaration sur Instagram s’excusant auprès d’Harrold et de son fils et disant qu’elle enquêtait sur l’incident et que « davantage aurait pu être fait pour désamorcer le conflit. »

« Aucun client Arlo – ni aucune personne – ne devrait être soumis à ce type de comportement », a déclaré l’hôtel.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a partagé un article sur l’incident et tweeté « C’est du racisme. Clair et simple.«

