La police de New York déclare que le passage à tabac d’un homme de 72 ans était un crime de haine anti-LGBTQ

Un New-Yorkais de 72 ans a été roué de coups dans ce que les autorités ont confirmé être un crime de haine anti-LGBTQ.

L’attaque a eu lieu le 15 septembre près de l’angle de West 17th Street et de Ninth Avenue, au cœur du quartier de Chelsea, populaire auprès des résidents et des visiteurs gays. La police chargée de l’enquête a déclaré que quatre agresseurs avaient frappé la victime tout en lui lançant des insultes homophobes.

La victime a eu la mâchoire cassée et plusieurs lacérations au corps, a indiqué la police. Il a été soigné pour ses blessures dans un hôpital local.

Les suspects ont quitté les lieux de l’attaque en courant vers un bâtiment voisin. Aucune arrestation n’avait été annoncée en lien avec ces passages à tabac lundi.

Les enquêteurs ont décrit l’un des agresseurs comme étant « corpulent » et au teint clair. Les trois autres ont été décrits comme ayant un teint moyen et une corpulence mince à moyenne.

Les autorités ont publié des photos des suspects dans cette affaire, sur laquelle enquête le groupe de travail sur les crimes haineux de la police de New York.

AGRESSION RECHERCHÉE POUR CRIMES DE HAINE : 15/09/23 à 20h15 @NYPD10PCT À proximité de W 17 St & 9 Ave, des inconnus ont agressé une victime de 72 ans tout en faisant des déclarations anti-LGBTQIA+. Pour toute information, appelez-nous au 800-577-TIPS ou publiez un conseil de manière anonyme sur notre site Web. https://t.co/TRPPY5zHV2 pic.twitter.com/X5Pr1IqRfu – Échec au crime du NYPD (@NYPDTips) 8 octobre 2023

Lors d’une autre attaque anti-LGBTQ importante et violente signalée à New York, le danseur de mode O’Shae Sibley a été mortellement poignardé en juillet après avoir affronté des adolescents qui narguaient son groupe d’amis gays noirs alors qu’ils dansaient dans une station-service de Brooklyn.

Le suspect arrêté dans cette affaire fait face à un chef d’accusation de meurtre ainsi qu’à une accusation de crime haineux.

La mort d’O’Sibley et les passages à tabac à Chelsea le mois dernier surviennent après que les autorités fédérales ont mis en garde contre une augmentation des crimes haineux aux États-Unis.

Le FBI a rapporté en mars que les crimes haineux avaient augmenté de 12 % en 2021 par rapport à l’année précédente. Environ 64 % des victimes dans les cas signalés ont été ciblées en raison de leur race, de leur origine ethnique ou de leur ascendance. Selon le rapport du FBI, 16 % supplémentaires ont été ciblés en raison de leur orientation sexuelle et 14 % des cas concernaient des préjugés religieux.

Entre juin 2022 et avril 2023, le Ligue anti-diffamation et Heureuxun groupe de défense LGBTQ+, a documenté au moins 356 « incidents extrémistes et non extrémistes motivés par la haine anti-LGBTQ+ », selon un rapport publié en juin.

Les événements de dragsters et les artistes étaient la cible la plus fréquente des incidents haineux LGBTQ+, représentant 138 du total. De nombreux républicains ont cherché à diaboliser les spectacles de dragsters et les événements ont souvent été ciblés par des groupes de droite.