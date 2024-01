La police de New York arrête Yusef Salaam, exonéré de Central Park 5 et membre du conseil de New York

Membre du conseil municipal de New York Youssef Salaammembre du groupe d’hommes disculpés connu sous le nom de Central Park Five, affirme avoir été arrêté et arrêté par la police sans avoir reçu d’explication.

Le contrôle de police à New York vendredi jette un nouvel éclairage sur un projet de loi sur la transparence de la police, appelé How Many Stops Act, que les membres du conseil municipal devraient voter mardi pour annuler le projet de loi du maire Eric Adams. veto. Cela obligerait les agents à rendre compte publiquement de tous les contrôles d’enquête, y compris les rencontres relativement mineures avec des civils.

Lors de la rencontre avec Salaam, qui a duré moins d’une minute à 18h20, un policier – entendu dans les images de la caméra corporelle fournies samedi par la police de New York – demande à Salaam d’abaisser les vitres arrière de sa voiture.

Mais après que Salaam s’est identifié comme membre du conseil et a demandé si tout va bien, l’officier se retire rapidement sans fournir d’autres explications sur l’interpellation. Ce que Salaam dit ensuite est inaudible.

La police a déclaré plus tard dans un communiqué que Salaam avait été arrêté pour conduite avec une teinte foncée au-delà des limites légales.

Le policier s’est comporté de manière professionnelle et respectueuse, a déclaré la police de New York dans le communiqué, ajoutant qu’il avait fait preuve de discrétion pour permettre au membre du conseil d’accomplir ses fonctions officielles.

“Cette expérience n’a fait qu’amplifier l’importance de la transparence pour tous les contrôles d’enquête de la police, car le manque de transparence permet le profilage racial et les contrôles inconstitutionnels de tous types et sont souvent sous-estimés”, a déclaré Salaam, un démocrate, dans un communiqué.

Sandy Nurse, membre du conseil municipal, a déclaré qu’elle était en appel vidéo avec Salaam et d’autres personnes lorsqu’il a été arrêté. L’infirmière a déclaré avoir entendu Salaam demander au policier la raison de l’arrêt, mais aucune ne lui a été donnée.

Salaam et quatre autres hommes noirs ou latinos ont été faussement accusé et condamné pour avoir violé et battu un jogger blanc à Central Park en 1989. Salaam a été arrêté à l’âge de 15 ans et emprisonné pendant près de sept ans. Leurs condamnations ont finalement été annulées grâce à des preuves ADN.

Salaam a remporté un siège au conseil municipal de New York en novembre et représente un quartier central de Harlem.

« À une époque où les New-Yorkais noirs et latino-américains continuent d’être soumis de manière disproportionnée à des contrôles inconstitutionnels qui ne sont pas signalés, et où les plaintes civiles pour mauvaise conduite atteignent leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie, la nécessité d’une transparence fondamentale est claire », a déclaré le conseil municipal de New York. La présidente Adrienne Adams a déclaré vendredi dans un communiqué au sujet de la législation, avant le contrôle routier.

