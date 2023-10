Des centaines de manifestants ont été arrêtés après un « sit-in » dans le hall principal de la gare Grand Central de New York, l’un des principaux nœuds de transport de la ville, exigeant un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Les manifestants, vêtus de T-shirts noirs sur lesquels étaient écrits « Cessez-le-feu maintenant » et « Pas en notre nom », ont déployé des banderoles appelant à la liberté des Palestiniens et à la fin des bombardements sur Gaza.

« Plus d’armes. Plus de guerre. Nous nous battons pour le cessez-le-feu », ont-ils scandé en frappant l’air.

Des banderoles étaient accrochées sur le grand escalier du hall et sur le tableau des départs.

« Pleurez les morts et combattez comme un diable pour les vivants », lit-on dans l’un d’eux.

La police de New York a déclaré avoir arrêté au moins 200 manifestants lors du rassemblement, ce qui a entraîné la fermeture temporaire du commissariat.

Le groupe anti-guerre Jewish Voice for Peace (JVP), qui a organisé la manifestation, a évalué le nombre d’arrestations à plus de 300.

Photos et vidéos montrant des policiers dans le commissariat aux côtés de dizaines de manifestants dont les bras étaient attachés dans le dos.

JVP a déclaré que des milliers de personnes avaient pris part à ce qu’il a décrit comme un « sit-in d’urgence ».

« Des centaines de juifs et alliés sont arrêtés dans ce qui est probablement la plus grande désobéissance civile de masse que New York ait connue depuis deux décennies », a écrit le groupe dans un message sur Instagram.

Les Juifs ont envahi la gare Grand Central de New York pour exiger #Cessez-le-feuMAINTENANT et les droits pour #Palestiniens. Merci @JvpAction @jvplive @jvpliveNY!! pic.twitter.com/vce42tiOvn – Nora Lester Murad (@NoraInPalestine) 27 octobre 2023





Une très longue file de Juifs menottés entrant dans une très longue file de bus réquisitionnés par la police de New York après avoir pris le contrôle de la gare Grand Central de Gaza #Cessez-le-feuMAINTENANT @jvplive @IfNotNowOrg @JFREJNYC pic.twitter.com/XyUg8j6EXX – Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) 28 octobre 2023

Les rabbins ont lancé l’événement en allumant des bougies de Shabbat et en récitant la prière juive pour les morts, connue sous le nom de Kaddish.

« Même si le Shabbat est généralement un jour de repos, nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer pendant que le génocide se déroule en notre nom », a déclaré le rabbin May Ye, cité dans un communiqué publié par les organisateurs.

« Les vies des Palestiniens et des Israéliens sont liées, et la sécurité ne peut venir que de la justice, de l’égalité et de la liberté pour tous », a déclaré le rabbin.

Le rassemblement à New York a eu lieu quelques heures après qu’Israël a déclaré que son armée intensifiait ses attaques aériennes et terrestres contre l’enclave palestinienne assiégée de Gaza et coupait les réseaux de communication.

Les dernières violences ont éclaté après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes et capturant quelque 200 Israéliens et étrangers.

Israël a répondu en déclarant la guerre et en lançant un bombardement incessant sur le territoire, qui abrite environ 2,3 millions de personnes.

Au moins 7 326 Palestiniens ont été tués dans ces attaques.