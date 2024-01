La police de New York a arrêté Yusef Salaam. Maintenant, les deux sont sous le feu des critiques.

“Ce qui est triste, c’est d’accepter un incident où quelqu’un vous accorde une pause, fait ce qu’il vous faut, puis déforme la vérité pour lui causer des ennuis”, a-t-il déclaré.

La Police Benevolent Association, le syndicat des policiers, s’en est également pris à M. Salaam, son président, Patrick Hendry, déclarant dans un communiqué déclaration sur X que « ce membre du Conseil et tous les autres élus qui ont diffamé sans fondement nos policiers leur doivent des excuses ».

Les contrôles routiers peuvent souvent s’avérer mortels, et les conducteurs noirs sont surreprésentés parmi les personnes tuées lors des contrôles. Plusieurs villes ont pris des mesures pour empêcher les agents d’arrêter les personnes pour des infractions mineures, notamment des vitres teintées et des feux arrière cassés. Les conducteurs noirs et latinos de New York sont arrêtés et fouillés de manière disproportionnée par la police.