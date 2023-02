La police de New York a abusé des manifestants de George Floyd, selon un examen

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Il a été constaté que la police de New York avait abusé de manifestants lors des manifestations de George Floyd en 2020, selon les conclusions d’un comité d’examen indépendant.

Le Conseil d’examen des plaintes civiles a recommandé que le département punisse des dizaines d’officiers pour avoir utilisé une force excessive contre des manifestants, ainsi que des mesures disciplinaires pour d’autres cas présumés d’inconduite au milieu des manifestations, selon Reuters.

Le rapport affirme que la police a utilisé du gaz poivré et des matraques sur des manifestants pacifiques dans 140 cas, et comprend des dizaines d’allégations d’abus d’autorité. Parmi ces abus figurent des agents refusant de s’identifier, dissimulant leurs badges et faisant des déclarations fausses ou trompeuses, selon le rapport.

“Les protestations contre la brutalité policière ont engendré davantage de cas d’inconduite policière”, a déclaré la présidente par intérim du CCRB, Arva Rice, dans le rapport. “Si cette inconduite n’est pas corrigée, elle ne sera jamais réformée.”

Le département de police de New York s’est opposé à bon nombre des conclusions incluses dans le rapport. Il a repoussé, affirmant que moins de 15% des affirmations faites dans le rapport étaient correctes. Le département a publié une déclaration disant que la commission d’examen avait exagéré ses allégations d’inconduite et que moins de 11% des agents du département étaient impliqués dans les infractions présumées.

“Le taux de justification des allégations contre des officiers de moins de 15% confirme” que la réponse du NYPD aux manifestations de l’été 2020 était largement professionnelle, louable et sensible aux circonstances uniques qui étaient présentes à l’époque “, NYPD Acting a déclaré la sous-commissaire Carrie Talansky dans un communiqué.

Des manifestations ont éclaté dans tout le pays en 2020 après que des policiers de Minneapolis ont tué George Floyd, un homme noir accusé d’avoir tenté de faire passer une fausse facture tout en essayant d’acheter des cigarettes.

Le rapport suggérait 17 changements de politique que le ministère devait mettre en œuvre pour résoudre les problèmes décrits. Le NYPD a déclaré dans sa réponse qu’il avait déjà mis en œuvre de nombreuses politiques.

Le conseil a recommandé que sur les 146 agents mentionnés dans le rapport, 89 devraient faire face à des charges internes pouvant entraîner le licenciement du département. L’examen a également recommandé des mesures disciplinaires pour 57 autres agents, ce qui pourrait inclure la perte de jours de vacances.