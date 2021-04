La police de New York a abandonné le chien de police robotique qui a autrefois inspiré un épisode de Black Mirror

La police de New York cessera d’utiliser un chien robotique similaire à ceux qui ont inspiré un épisode d’une série dystopique Netflix «Black Mirror» après un contrecoup sur son déploiement, a déclaré la force jeudi. Le NYPD a mis fin à son contrat avec le fabricant Boston Dynamics sur la télécommande. contrôlé – une machine à quatre pattes, que la police a surnommée «Digidog» – le 22 avril, a confirmé un porte-parole à l’AFP. La force avait loué le fido futuriste l’année dernière, les chefs déclarant que le dispositif d’IA aiderait à «sauver des vies, protéger les gens et protéger les officiers». Les robots, le modèle standard que Boston Dynamics appelle «Spot», sont capables de naviguer de manière délicate. terrain et esquiver les obstacles en recueillant des informations en photographiant et en filmant leur environnement.

Le NYPD a suscité l’indignation en testant Digidog lors d’une arrestation dans un immeuble de logements sociaux à Manhattan en février avant de l’utiliser en otage dans le Bronx au début du mois.

Les critiques ont également déclaré que les robots illustraient la militarisation accrue de la police américaine.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez a décrit le chien comme un «drone terrestre de surveillance robotique» tandis que l’Union américaine des libertés civiles a exprimé la crainte que si elle n’était pas contrôlée, elle pourrait un jour prendre des décisions d’application de la loi.

Le chef de la lutte contre le terrorisme de New York, John Miller, a déclaré au New York Times que le chien serait renvoyé à Boston Dynamics parce qu’il était devenu une «cible» pour les personnes qui critiquaient la police.

Le contrat de 94 000 $ devait initialement durer jusqu’en août.

Le créateur de «Black Mirror», Charlie Brooker, a déclaré que les chiens robotiques de Boston Dynamics avaient influencé l’épisode de 2017 «Metalhead» dans lequel les personnages principaux tentaient de fuir les robots violents à quatre pattes après l’effondrement de la société.

