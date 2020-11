La police de New Delhi demande à convertir les stades en prisons alors que la capitale indienne est aux prises avec des milliers de manifestants d’agriculteurs

Quelque 5 000 agriculteurs ont été autorisés à entrer à New Delhi vendredi pour une manifestation pacifique sous escorte policière. Les tensions sont restées vives, les affrontements entre manifestants et policiers se poursuivant ailleurs en Inde.

Les agriculteurs de toute l’Inde participent à des manifestations contre les réformes agricoles. Ils craignent que les nouvelles règles de vente, de stockage et de tarification – introduites pour la première fois en septembre – privent les petits producteurs de leur pouvoir de négociation et les laissent à la merci des grandes entreprises.

La marche «Dilli Chalo» (En route vers Delhi) était censée amener la manifestation dans la capitale, mais elle a rencontré des barricades, des gaz lacrymogènes et des canons à eau. La police affirme que les manifestations de masse posent un risque grave pour la santé en raison de la pandémie de Covid-19.

Les agriculteurs protestent contre à la frontière de Singhu, près de Delhi, en Inde. © REUTERS / Anushree Fadnavis





Vendredi, les manifestants ont remporté une petite victoire après que la police de New Delhi ait permis à quelque 5000 d’entre eux de se rassembler à Nirankari Ground, un grand champ dans le nord-ouest de la capitale, un nombre beaucoup plus important serait toujours en route, leurs progrès au point mort. par des barricades et des forces de sécurité.

#JUSTIN: Un jour après avoir pris de lourdes mesures de sécurité à toutes les frontières, la police de Delhi a maintenant autorisé tous les agriculteurs à entrer à Delhi pour manifester pacifiquement. Ils ont été invités à se rassembler au Nirankari Ground, au nord-ouest de Delhi. @IndianExpress,@ieDelhi – Mahender Singh Manral (@mahendermanral) 27 novembre 2020

Delhi: des agriculteurs entrent dans la capitale nationale par la frontière de Tikri après avoir été autorisés à organiser leurs manifestations au terrain Nirankari Samagam dans la région de Burari#DelhiChalo pic.twitter.com/Oy4JcVj6lV – ANI (@ANI) 27 novembre 2020

Plus tôt dans la journée, la police a demandé au gouvernement de New Delhi de convertir temporairement neuf stades de la ville en prisons, où ils pourraient garder les militants arrêtés. La pétition était rejeté.

Pendant ce temps, les affrontements entre agriculteurs et policiers se poursuivent ailleurs en Inde. Les manifestants ont tenté de démanteler les barrières à la frontière Haryana-Delhi et ont construit une barricade sur l’autoroute Delhi-Bahadurgarh.

Regardez: Les canons à eau utilisés sur les agriculteurs en marche, frappent l’équipe de NDTV#FarmersProtest #DilliChalo pic.twitter.com/5Xizb1um5d – NDTV (@ndtv) 27 novembre 2020

#REGARDER Les agriculteurs utilisent un tracteur pour retirer un camion placé comme barricade pour les empêcher d’entrer à Delhi, à la frontière de Tikri, près de l’autoroute Delhi-Bahadurgarh pic.twitter.com/L65YLRlkBo – ANI (@ANI) 27 novembre 2020

Des canons à eau et des gaz lacrymogènes ont également été utilisés à une frontière interétatique avec le Pendjab. Les gouvernements des deux États ont des attitudes opposées à l’égard de la marche, bien qu’ils aient tous deux de grands secteurs agricoles.

#REGARDER Des canons à eau et des obus lacrymogènes utilisés pour disperser les agriculteurs qui manifestaient à la frontière de Shambu, près d’Ambala pic.twitter.com/EaqmJLhAZI – ANI (@ANI) 27 novembre 2020

Le ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a salué la décision d’autoriser les manifestants à entrer dans la capitale, tout en prenant un coup de poing aux autorités de Haryana.

Impressionné par la retenue remarquable des agriculteurs face à @mlkhattar la brutalité du gouvernement et de la police de l’Haryana. Leur comportement exemplaire montre que les agriculteurs ne sont pas intéressés par la confrontation, ils veulent seulement être entendus, ce qui est leur droit constitutionnel. – Capitaine Amarinder Singh (@capt_amarinder) 27 novembre 2020

Son homologue, Manohar Lal Khattar, avait précédemment accusé Singh de répandre«Mensonges, tromperie et propagande»pour alimenter la protestation.

Le temps des mensonges, de la tromperie et de la propagande est révolu – laissez les gens voir votre vrai visage. Veuillez arrêter de mettre la vie de personnes en danger pendant la pandémie Corona. Je vous exhorte à ne pas jouer avec la vie des gens – au moins éviter la politique bon marché en temps de pandémie. – Manohar Lal (@mlkhattar) 26 novembre 2020

