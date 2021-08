La police de Nashville publie des vidéos de caméras corporelles graphiques après que des policiers ont abattu et tué un homme armé qui a blessé 3 collègues – RT USA News

La police de Nashville, dans le Tennessee, a publié des images effrayantes de plusieurs policiers tirant mortellement sur un homme armé qui a blessé trois de ses collègues. Les autorités ont ouvert une enquête sur l’incident.

Des agents du service de police de Metro Nashville ont répondu aux appels d’une fusillade sur le lieu de travail dans un entrepôt mardi matin.

Le suspect, identifié par la police comme étant Antonio King, a été vu sur des images de surveillance entrant sur son lieu de travail armé d’une arme de poing. Il a blessé trois individus avant de s’enfuir du bâtiment. Ses victimes ont été identifiées par les médias locaux comme un agent de sécurité de 46 ans qui était dans un état critique, un agent de sécurité de 66 ans qui était dans un état stable et un responsable de l’entrepôt de 54 ans qui a été renvoyé. de l’hôpital après avoir été soigné pour des blessures moins graves.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a repéré un homme armé correspondant à la description du suspect à une intersection voisine.

Une caméra corporelle appartenant à l’officier Dylan Ramos a documenté la poursuite tendue.

On peut voir King marcher dans la rue alors que Ramos et ses collègues, les armes au poing, s’approchent de lui. Le suspect se retourne alors et fait face aux agents.

« Ne bougez pas. Lâchez l’arme ! Lâchez l’arme ! Lâchez-le maintenant ! » crie Ramos.

Le suspect de 22 ans hésite avant de tourner le dos à la police et de s’éloigner. Après quelques instants, King se tourne à nouveau vers Ramos. Il fait un geste puis pointe vers les officiers avec ce qui semble être une arme dans sa main droite.

« Lâchez l’arme ! » répète Ramos, avant d’ouvrir le feu sur King. Une douzaine de coups de feu retentissent alors que l’officier crie « Ne bougez pas! »

Le suspect s’effondre. Il lève brièvement la tête avant que son corps ne commence à convulser. Ramos et ses collègues se précipitent alors vers le suspect et le menottent. Le suspect se débat avec la police alors qu’ils tentent de le maîtriser. King a ensuite été emmené dans un hôpital voisin où il est décédé plus tard des suites de ses blessures.





Aussi sur rt.com

L’appel « écraser » d’adolescents qui convoitaient le précieux compte Twitter d’un homme du Tennessee conduit à sa mort, révèle la famille







La police de Nashville a également publié une vidéo de caméra corporelle de l’officier Cherell Kinchloe, qui a également répondu à la fusillade.

Les autorités pensent que King a agi seul et une équipe SWAT a été mobilisée pour nettoyer l’entrepôt où travaillait le suspect. Le Tennessee Bureau of Investigation mène l’enquête sur l’incident, car il s’agit d’une fusillade policière.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!