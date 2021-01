NASHVILLE – Des interruptions de communication entre les autorités fédérales et locales au cours du week-end ont signifié que les hauts fonctionnaires du département de police de Metro Nashville n’étaient apparemment pas au courant de l’histoire récente d’Anthony Quinn Warner avec le département jusqu’à près de deux jours après l’explosion du jour de Noël.

Le chef de la police de Nashville, John Drake, a déclaré mercredi que de nombreux membres du service de police étaient privés de service de téléphonie cellulaire AT&T au cours du week-end. L’explosion, qui a eu lieu près d’une installation AT&T du centre-ville, a paralysé les systèmes de télécommunication dans le sud-est.

Le Tennessean a obtenu le rapport de police 2019 mardi soir grâce à une demande de dossiers publics.

Interrogé sur la raison pour laquelle la police ou le FBI n’ont pas alerté le public une fois qu’ils ont réalisé qu’il y avait un rapport de 2019 sur Warner, Drake a déclaré que son agence souhaitait examiner et rassembler plus d’informations pour mieux comprendre ce qui s’était passé en 2019. Cet examen est en cours, a déclaré Drake.

Il a défendu le département dans la manière dont il a géré le conseil d’août 2019 sur Anthony Quinn Warner construisant des bombes dans un camping-car garé devant son domicile.

Drake a déclaré qu’en 2019, des officiers avaient tenté de joindre Warner à plusieurs reprises pour discuter des allégations selon lesquelles il fabriquait des bombes, qui ont été rapportées par sa petite amie.

Mais après avoir échoué à prendre contact avec Warner et une fois que le FBI a déclaré qu’il n’y avait aucune alerte pour lui dans leur base de données, la police de Nashville a mis fin à leurs requêtes. Les agents n’ont pas tenté d’obtenir un mandat de perquisition pour la maison ou le VR.

Drake a déclaré qu’il ne pensait pas que la police avait suffisamment d’informations pour recevoir un mandat.

« Il aurait fallu des signes qu’un crime était effectivement commis, qu’une bombe était effectivement fabriquée », a déclaré Drake lors d’une conférence de presse mercredi, ajoutant qu’une demande de mandat de perquisition « aurait été rejetée » par un juge.

« Je ne peux pas enfoncer une porte sur la base d’un pourboire »

Bobby Young, un ancien détective du MNPD dans la division d’enquête spécialisée du département, a déclaré que le rapport publié par le département montre que les agents ont fait tout ce qu’ils étaient censés faire.

«Il est clair que vous ne pouvez pas simplement frapper la porte en vous basant sur un pourboire», a déclaré Young, qui a passé 10 ans avec le département et exploite maintenant Covert Results, une entreprise d’enquête privée.

Young, qui a travaillé sur des enquêtes sur les drogues en tant que flic, estime qu’il a demandé quelques centaines de mandats de perquisition au cours de sa carrière dans les forces de l’ordre. Il a déclaré qu’il existe des stratégies que les détectives peuvent utiliser pour essayer de trouver une cause probable pour qu’un juge accorde un mandat, comme la surveillance, la mise en place d’une caméra de poteau ou l’interrogation des voisins.

Il se demande s’il y avait une communication adéquate entre la division d’enquête spécialisée, la brigade anti-bombe ou d’autres unités du département dans les jours qui ont suivi le dépôt du rapport de 2019.

« Cela pourrait être une sorte d’échec de communication avec l’ancienne administration », a déclaré Young à propos du service de police dirigé par l’ancien chef Steve Anderson, qui a pris sa retraite en août au milieu d’appels généralisés à sa démission. « Lorsqu’une plainte à la bombe arrive, qui la reçoit et où va-t-elle? »

En août 2019, cette information a été partagée avec le FBI.

Le FBI a défendu sa réponse de 2019, affirmant que l’agence avait fourni à la police de Nashville les informations demandées par le département sur Warner, mais « aucun crime n’a été signalé », a déclaré Joel Siskovic, un porte-parole du FBI à Memphis.

« Le FBI n’a pas l’habitude d’enquêter et de rechercher des individus en l’absence d’accusations criminelles, d’allégations criminelles », a déclaré Siskovic. « Donc, je ne peux pas aller trop loin dans le fonctionnement de notre système, mais fondamentalement, s’il y avait eu une quelconque raison de croire qu’il y avait un crime, en particulier un crime fédéral, alors nous aurions pris d’autres mesures. »

Young a déclaré que par rapport à d’autres services de police de taille similaire, le MNPD manque de liaisons au sein des groupes de travail avec les ministères fédéraux. Alors que le département compte un officier du groupe de travail du FBI, il n’y en a pas pour les autres agences fédérales, a déclaré Young, membre du conseil de l’Ordre fraternel de la police de Nashville.

Drake a déclaré mercredi qu’il venait d’apprendre que le département n’avait aucun officier affecté au groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI, mais qu’il en affecterait bientôt un.

‘J’ai haussé les épaules à ce sujet’

L’avocat de Nashville Jamie Hollin, qui représentait Community Oversight Now, qui a plaidé pour un conseil de surveillance de la police dirigé par les citoyens en 2018, a déclaré que plus de « compétence et de persévérance » des enquêteurs du MNPD auraient pu conduire un juge à délivrer un mandat de perquisition.

« Il doit y avoir une responsabilité », a déclaré Hollin. « Cela a eu des conséquences catastrophiques. Cela ternira la crédibilité de ce département pour les 25 prochaines années s’il n’est pas géré correctement maintenant. »

L’avocat de Nashville, Bryan Stephenson, a déclaré qu’il ne blâmerait pas la police pour avoir refusé de violer les droits constitutionnels de quelqu’un, mais a déclaré que dans d’autres cas, des agents avaient mené des enquêtes pour trouver une cause probable.

«Tout le monde a droit aux mêmes protections», a déclaré Stephenson. « C’est tellement exaspérant que nous passions tellement de temps à enfoncer les portes des gens pour des infractions liées à la drogue et des vies dévastatrices et à tirer sur des gens et tout ça, et ils ont juste haussé les épaules à ce sujet. »

