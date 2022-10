La police de Nairobi affirme qu’un journaliste pakistanais a été tué par erreur

NAIROBI, Kenya (AP) – Un journaliste pakistanais de haut rang vivant caché au Kenya a été abattu par la police après que la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré au lieu de s’arrêter à un barrage routier près de Nairobi, a annoncé la police lundi. Ils ont dit qu’il s’agissait d’un cas d'”erreur d’identité” lors d’une recherche d’une voiture similaire impliquée dans une affaire d’enlèvement d’enfant.

Arshad Sharif, 50 ans, vivait caché au Kenya après avoir quitté le Pakistan en juillet pour éviter d’être arrêté pour avoir critiqué la puissante armée de ce pays d’Asie du Sud.

La police de Nairobi a déclaré que Sharif avait été tué d’une balle dans la tête dimanche soir après que la voiture dans laquelle il voyageait avec son frère, Khurram Ahmed, ait traversé un barrage routier installé sur l’autoroute Nairobi-Magadi pour contrôler les véhicules le long de l’itinéraire clé. Ils voyageaient de la ville de Magadi vers la capitale kenyane.

Les deux ont ignoré les ordres de la police de s’arrêter et d’accélérer. “Ils ne se sont pas arrêtés et ont continué le voyage”, a déclaré la police. La police a ouvert le feu et lancé une poursuite, au cours de laquelle sa voiture s’est retournée.

L’épouse de Sharif, Javeria Siddique, a confirmé que son mari avait été tué au Kenya. L’état d’Ahmed n’était pas immédiatement connu.

Sharif a quitté le Pakistan en juillet pour éviter d’être arrêté à la suite d’une plainte déposée contre lui par un citoyen pour avoir calomnié les institutions nationales du pays, une référence à l’armée. On ne savait pas où il se trouvait; la plupart de ses amis savaient seulement qu’il avait passé du temps à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Londres.

La police de Nairobi a déclaré que l’Autorité indépendante de surveillance de la police reprendrait l’affaire pour une enquête plus approfondie.

“Nous avons eu un incident de tir qui s’est avéré être un cas d’erreur d’identité impliquant un journaliste. Nous publierons plus d’informations plus tard », a déclaré plus tôt un haut responsable de la police kenyane, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Selon la police, le barrage routier a été mis en place pour trouver et intercepter une voiture similaire à celle de Sharif à la suite d’un détournement de voiture dans le quartier de Pangani à Nairobi, où un enfant a été pris en otage.

Le président pakistanais Arif Alvi, le Premier ministre Shahbaz Sharif, qui n’a aucun lien de parenté avec le journaliste assassiné, l’armée du pays et d’autres hauts responsables au Pakistan ont exprimé leurs condoléances.

Un mois après son départ du Pakistan, la télévision privée ARY a licencié Arshad Sharif, affirmant qu’il avait critiqué à plusieurs reprises l’armée sur les réseaux sociaux en violation de la politique de la chaîne de télévision. Son talk-show POWERPLAY, diffusé les lundis et jeudis, a été interrompu.

Plus tôt dans l’année, la station était restée critique à l’égard du Premier ministre pakistanais après l’éviction de son prédécesseur, Imran Khan, dans une défiance au Parlement en avril. Khan affirme qu’il a été évincé suite à un complot américain, une accusation niée par Washington et le gouvernement pakistanais.

Lundi, le parti Tehreek-e-Insaf de Khan et ses hauts dirigeants, dont Fawad Chaudhry, ont condamné le meurtre de Sharif et exigé une enquête détaillée.

En août, un tribunal d’Islamabad a demandé à l’agence de renseignement et à la police pakistanaises de cesser de harceler Sharif après que le journaliste, par l’intermédiaire de son avocat, a adressé une requête au tribunal, affirmant que ses droits fondamentaux étaient violés par les forces de sécurité. La police et le gouvernement de l’époque ont confirmé que Sharif était recherché dans le cadre d’une plainte, mais ont déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise pour arrêter Sharif.

Le Pakistan est depuis longtemps un pays dangereux pour les journalistes. En 2020, il s’est classé neuvième dans l’indice mondial annuel d’impunité du Comité pour la protection des journalistes, qui évalue les pays où des journalistes sont régulièrement tués et où les agresseurs sont libres.

Carra Anna et Munir Ahmed, The Associated Press