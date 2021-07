La police de Nagpur utilise une peinture emblématique de la Joconde pour sensibiliser au Covid-19

À l’époque moderne, les médias sociaux sont devenus le moyen le plus efficace de faire passer votre message à une grande partie de la population et divers services de police à travers le pays l’ont compris. Sortant de leur image stéréotypée, ces services de police ont utilisé des publications créatives et amusantes sur les réseaux sociaux pour se connecter aux gens et transmettre des messages d’importance sociale. Ces derniers temps, ces publications légères et créatives sont devenues un moyen de sensibiliser à l’importance de suivre les protocoles COVID-19 pendant la pandémie. Maintenant, la police de Nagpur a mis au point un tweet contenant des modifications intéressantes du tableau «Mona-Lisa» pour promouvoir la vaccination contre le COVID-19 et souligner l’importance de porter un masque dans la pandémie en cours.

Ces éditions créatives de « l’art des temps modernes » présentent trois images de « Mask-Lisa », « Sanitizer-Lisa » et « Vaccine-Lisa ».

La créativité du tweet a reçu beaucoup d’attention en ligne et les gens ont complimenté la police de Nagpur pour sa manière innovante de promouvoir la vaccination contre le COVID-19. Depuis qu’il a été partagé en ligne, le message a été reçu avec plusieurs likes et réactions de la part des utilisateurs.

Police de Leonardo Da-Nagpur — Mallika Kaleem (@MallikaKaleem) 7 juillet 2021

Le masque est un must même si vous êtes vacciné. — Chinmoy Sur (@ChinmoySur) 6 juillet 2021

Que pensez-vous de cette œuvre d’« art moderne » partagée par la police de Nagpur ?

Auparavant, la police de Mumbai avait utilisé le mème viral Amrita Rao ‘jal lijiye’ pour souligner l’importance d’utiliser un masque pour prévenir l’infection au COVID-19. Pour donner une tournure au modèle du mème viral, la police de Mumbai a remplacé le verre d’eau par un masque dans la main de Rao et le message disait « Ye Lijiye, Mask Dhaaran Kijiye » (Prends ça, porte un masque). Partageant le mème dans un Tweet, La police de Mumbai a écrit : « Un « amrit » d’un conseil pour vivre heureux pour toujours ! »

Le message a été reçu avec une réponse positive des internautes et de nombreux utilisateurs ont partagé leurs réactions en complétant la police de Mumbai pour sa créativité.

Mots clés:

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici