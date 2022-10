Les gens de tout le pays ont marqué mercredi la fin du festival de neuf jours de Navratri avec Dusshera. Le jour, également connu sous le nom de Vijayadashmi, signifie le triomphe du bien sur le mal et c’est pourquoi, il est célébré avec beaucoup de faste et de zèle. L’un des principaux moments forts du festival est de brûler une effigie grandeur nature de Ravana avec Meghnada et Kumbhakarana. La police de Mumbai, connue pour ses publications pleines d’esprit sur les réseaux sociaux, a profité de l’occasion de Dussehra pour promouvoir la sécurité routière.

Le compte officiel de la police de Mumbai a partagé une vidéo sur Instagram qui s’ouvre sur un homme que l’on peut voir habillé en Ravana et faire du vélo dans la ville pour atteindre un lieu. Il s’arrête à un feu rouge où il aperçoit un homme sur un deux-roues ne portant pas de casque mais le transportant avec lui. Il lui indique silencieusement de le porter mais l’homme l’ignore. S’en tenant à son personnage, il dit à l’homme: “Aarey, murkh mere das, tere kitne (idiot, j’ai dix têtes, combien en as-tu)?” La vidéo se termine par un message de la police de Mumbai qui disait : « Vous n’avez qu’une tête. Porter un casque.”

La police de Mumbai a mis en garde les citoyens comme ils l’ont souhaité à l’occasion : « Ayez une pensée pour votre sécurité car vous n’avez pas dix têtes à revendre. Ayez un Dussehra heureux et en sécurité.

Internet a salué la police pour sa créativité dans la sensibilisation des citoyens. L’un des utilisateurs a dit: “Ye badhiya tha guru.” Une autre personne a commenté: “Excellent message.”

La vidéo a recueilli plus de 2,86 lakh vues depuis qu’elle a été partagée.

Même eux ont partagé une image d’un arc et la flèche ici est appelée l’aiguille du compteur de vitesse. Au-dessus de l’arc et de la flèche, un indicateur de vitesse a été illustré sur la photo. Le texte intégré se lit comme suit : “Visez à être en sécurité”.

“Laissez la raison l’emporter sur le besoin de vitesse”, a écrit la police de Mumbai dans la légende du message. Quant à quelques utilisateurs, le message a été allumé, car ils ont laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires.

