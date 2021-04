Plusieurs agences gouvernementales à travers les États font tout leur possible pour sensibiliser le public au port de masques faciaux et à la distanciation sociale, car il y a une augmentation sans précédent des cas de coronavirus. La police de Mumbai a récemment partagé un message créatif appelant les gens à utiliser la marque en utilisant un mème X-Men.

Depuis le début de la pandémie, la police de Mumbai a utilisé à plusieurs reprises des moyens créatifs et engageants sur les réseaux sociaux pour faire passer le message de sensibilisation.

Le message de la police de Mumbai partagé sur plusieurs plates-formes de médias sociaux utilise une scène du film « X-Men: First Class » et présente le personnage de l’acteur Michael Fassbender, Magneto. À l’aide de captures d’écran du film, la police de Mumbai a combiné le graphique créatif avec un garçon animé montrant des façons correctes et incorrectes de porter un masque facial.

Le mème était accompagné d’une légende originale qui disait: «De toutes les ‘permutations’ et combinaisons, il n’en reste qu’une seule qui peut vous protéger. Portez vos masques correctement! »

La publication qui montre trois façons de porter un masque est devenue virale sur Instagram dès sa publication. Le premier est le plus populaire, qui le garde sur le cou. Le second ne couvre pas le nez. Le niveau de « perfection » du port d’un masque est le troisième où il recouvre entièrement le visage, indique le mème.

Les internautes ont été impressionnés par la créativité et le message a recueilli près de 10 000 likes sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos et plusieurs utilisateurs ont exprimé leur gratitude envers le «jeu de médias sociaux» de la police de Mumbai. «Parfait», a écrit un utilisateur d’Instagram. «Noice», a partagé un autre.

Le message a également reçu quelques réactions mitigées de la part de Mumbaikars en colère qui ont pris des coups de feu sur des politiciens et quelques-uns sur le département pour ne pas suivre des règles aussi simples. «Demandez aux politiciens de porter des masques», a fait remarquer un utilisateur. «Dites à vos officiers et ‘hawaldars’ de faire cela», dit un autre.

Actuellement, l’état du Maharashtra est le plus touché par les infections au COVID-19. Selon les données du gouvernement, l’État a signalé 68 631 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

