Mumbai est l’une des villes les plus touchées depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19. La ville a également subi d’énormes pressions lors de la deuxième vague. La police de Mumbai, qui est au top de son jeu sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, a encore une fois impressionné les internautes avec son dernier message sur les réseaux sociaux. L’équipe ne laisse aucune occasion de sensibiliser les gens aux mesures de sécurité du COVID-19. Le département utilise, entre autres, des mèmes, des images fixes de films et des émissions populaires pour faire valoir son point de vue. En outre, le département a constamment exhorté les gens à se faire vacciner, à ne pas sortir jusqu’à ce que nécessaire et à porter un masque.

Dans leur dernier message, la police a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à se divertir avec de la musique emblématique de chanteurs comme Lady Gaga et de groupes populaires comme le BTS et One Direction. La police a également ajouté un élément bizarre dans les graphiques. Pour lui donner une touche intéressante, la police a écrit une mesure de précaution contre COVID-19 avec le nom du chanteur ou du groupe.

Cette publication a été largement appréciée par le public et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu de certaines des réactions:

La police Twitter la plus cool traite avec de bonnes informations avec humour merci d’avoir pris soin de la ville fière de vous tous Que tout le monde garde vos familles en bonne santé et que vos services soient remerciés par nous tous que nous vous apprécions – Ayesha Khan (@ AyeshaK59754080) 28 avril 2021

Vos réseaux sociaux sont toujours d’actualité, je suis très curieux de savoir qui gère vos comptes – Dhruveer Singh Gandhi (@dhruveergandhi) 27 avril 2021

Trop bon! Vous avez réussi! Ou devrais-je dire masqué 😂👏👏— Sandeep Gupta (@ Sandy1601) 27 avril 2021

Je dois rencontrer l’administrateur de cette page. Il sait très bien comment mettre un sourire ou un rire sur les visages de tout le monde! Excellent travail! 👏😎 Continuez comme ça !! 😃— Niraj N. Navindgikar (@ baNkster714) 27 avril 2021

M’avait à «rapide»-euh, m’a perdu au «juste-in». – Zainab (@nutellakibottle) 27 avril 2021

En dehors de cela, la police de Mumbai a également lancé son jeu de réponse depuis un certain temps maintenant. Récemment, lorsqu’un individu a tweeté en disant qu’il voulait rencontrer sa petite amie pendant le verrouillage, la police a répondu par une remarque hilarante tout en lui rappelant les lignes directrices sur les coronavirus. Dans la réponse, ils ont mentionné que rencontrer sa petite amie ne relevait pas de la catégorie «essentielle».

Nous comprenons que c’est essentiel pour vous monsieur, mais malheureusement, cela ne fait pas partie de nos catégories essentielles ou d’urgence! La distance rend le cœur plus affectueux et actuellement, vous êtes en meilleure santé PS Nous vous souhaitons la vie ensemble. Ceci n’est qu’une phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp – Police de Mumbai (@MumbaiPolice) 22 avril 2021

En outre, la police publie constamment des rappels sur ses médias sociaux sur la façon dont les gens ne devraient pas tomber dans le piège de faux remèdes maison pour traiter le COVID-19. Dans un article, ils avaient mentionné à quel point il était important d’obtenir le bon traitement pour le coronavirus, au lieu de compter sur les remèdes maison transmis par WhatsApp.

