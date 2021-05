La police de Mumbai s’en prend à Money Heist pour vous mettre en garde contre les fraudes financières

Alors que les fans de la série Netflix Money Heist attendent la cinquième saison de l’émission, la référence du drame policier espagnol a été utilisée par la police de Mumbai pour communiquer un avis plein d’esprit contre les fraudes financières. Le compte Twitter de la police de Mumbai, connu pour publier des messages divertissants tout en véhiculant le sérieux du message, a partagé une scène de Money Heist le mercredi 26 mai.

La scène du tout premier épisode montre l’un des personnages principaux, Denver, interrogeant un otage, Arturo, au sujet de son code bancaire. Arturo répond « 1234 », ce qui fait éclater de rire Denver et son collègue.

La police de Mumbai a tweeté le clip et a indiqué qu’Arturo pense qu’il est très intelligent et qu’il garde 1234 comme épingle. Conseillant aux gens de garder un mot de passe bancaire plus fort, ils ont demandé aux gens de ne pas être comme Arturo.

Le message de sécurité financière communiqué par des moyens hilarants a invité les éloges des internautes qui ont déclaré que la police de Mumbai « tuait le jeu des mèmes ».

Un utilisateur a déclaré que c’était un bon moyen de communiquer des informations aux gens.

Belle façon de communiquer des connaissances aux gens gentil monsieur— Anand Saraf (@AnandSaraf4) 26 mai 2021

Un autre utilisateur a félicité la police de Mumbai pour avoir expliqué facilement son message avec cette série populaire.

Wow. Police d’Amchi mumbai .. comment facilement et bien expliqué avec la célèbre série .. – Ankit Shah (@chartsays090) 26 mai 2021

Une réponse a demandé qui est l’idée derrière ces tweets hilarants et adorables.

Vous n’êtes pas seulement ADORABLE…mais HILARIOUS D’ailleurs qui est en charge de Tweeter ? #BrainyFunny – Sahana (@Yessrao) 26 mai 2021

Un utilisateur a qualifié la police de Mumbai de « sauvage » pour le tweet excentrique.

La police de Mumbai utilise régulièrement les tendances Internet populaires pour transmettre ses messages. Récemment, ils ont tweeté sur les précautions Covid via Friends: The Reunion’s reference. Partageant une photo de l’épisode spécial des retrouvailles à venir, le tweet humoristique de la police de Mumbai a exhorté les gens à se réunir avec leurs amis seulement après la fin de la « dernière saison » de Covid-19.

La police de la ville publie également des jeux de mots sur les noms des stars de Bollywood pour informer ses citoyens des dangers de sortir inutilement au milieu de la deuxième vague de Covid-19.

Mumbai a réussi à contenir relativement mieux la deuxième vague. La capitale financière du Maharashtra signale moins de 1 500 nouveaux cas depuis plusieurs jours maintenant.

